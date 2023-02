Biby Gaytán posa junto a sus hijos y aseguran que luce igual de joven que ellos a sus 50 años

Biby Gaytán parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud a sus 51 años no deja de sorprender con su belleza y su gran estilo, el cual realza con looks alegres, elegantes pero también muy modernos los cuales la hacen lucir como de 20.

La mexicana es una de las actrices más queridas y admiradas por su carrera frente a las pantallas y la linda familia que ha formado junto a Eduardo Capetillo y su cinco hijos: Eduardo Jr., Alejandra, Ana Paula, Manuel y Daniel.

La ex Timbiriche no deja de sorprender con su belleza a través de las redes sociales donde se lleva todos los elogios e incluso la confunden con sus hijos al considerar que luce como una hermana más y no como su madre.

Biby Gaytán y las fotos junto a sus hijos donde presume su juventud

La edad no ha sido un problema para Biby, pues el paso de los años no se ve reflejado para nada ni en su cuerpo y tampoco en su rostro al lucir libre de arrugas y tener una silueta de envidia.

Ahora que sus hijos mayores han tomado sus propios caminos al conseguir la mayoría de edad, cada tanto suelen posar con sus padres cuando están de visita, en especial Alejandra quien vive en Madrid y recientemente viajó a México para presentarle a sus padres a su novio libanés.

Su visita reunió nuevamente a todos los Capetillo y fueron distintas las postales que colgaron en sus redes sociales para presumir el momento, siendo la mamá de los retoños la que acaparó todos los comentarios con elogios.

“Parecen hermanos”, “Que hermosa familia, tu hijo parece tu novio”, “Debería de decir como hace para verde así de joven, debería compartir sus secretos, se ve mas joven ella que yo”, “Es una verdadera traga años. Se ve igual que cuando era màs joven, en los 90″, comentaron.