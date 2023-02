Nada que envidiar a JLo: suegra de Marc Anthony muestra su lado coqueto con looks modernos y chic

Nada que envidiar a JLo: suegra de Marc Anthony muestra su lado coqueto con looks modernos y elegantes Instagram @nadiatferreira

Marc Anthony halló el amor de nuevo en Nadia Ferreira y por eso hace unas semanas se casaron en una lujosa boda que tuvo a los invitados más top como Salma Hayek y David Beckham.

El cantante y su ahora esposa están viviendo su amor al máximo, sin importar lo que digan sobre ellos y su diferencia de edad, pues él es 31 años mayor que ella.

Y existe una persona que ha llamado mucho la atención, y es la madre de Nadia Ferreira, Ludy Ferreira, quien ahora es la suegra de Marc y que se está robando todos los halagos con su belleza.

Es evidente que Nadia heredó la belleza de su madre, quien además la sacó adelante sola y la apoyó en cada concurso de belleza, convirtiéndose en su mayor soporte y ejemplo.

Y Ludy encanta no solo con su belleza, también con su gran estilo, con el que demuestra que no tiene nada que envidiarle a ninguna mujer, ni a Jennifer López, ex de su yerno.

Los looks más sexys y modernos de la suegra de Marc Anthony que encantan en redes

Skinny jeans y camiseta

Ludy Ferreira mostró su lado más moderno llevando un atuendo cómodo y muy chic con skinny jeans y camiseta gris.

Este atuendo lo complementó con unos tenis negros y su cabello lo llevó suelto con unas ondas perfectas.

Vestido de mezclilla

La suegra de Marc Anthony posó con su hermosa hija Nadia llevando un hermoso vestido de mezclilla amarrado en la cintura.

Además, esta prenda era escote bardot, dándole un toque de coquetería, y elevó su look con un pañuelo de rayas, y su cabello lo llevó suelto y liso.

Pantalón blanco y blusa

Ludy lució como toda una joven de 30 llevando un atuendo muy elegante y moderno con un pantalón con flores rosadas.

Esta prenda la llevó con una blusa suelta en tono rosa pastel, luciendo muy joven y a la moda, y su cabello lo llevó suelto con ondas ligeras.

Vestido ajustado y blazer

Ludy deslumbró llevando un hermoso vestido largo y ajustado en tono celeste, que llevó de la forma más elegante.