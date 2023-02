“Ella me salvó”, Penn Badgley cuenta cómo Blake Lively le cambió la vida: no siempre los ex son tóxicos

Penn Badgley cuenta cómo Blake Lively lo salvó y prueba que no siempre los ex son tóxicos Instagram @pennbadgley / @blakelively

Penn Badgley es la estrella del momento por su personaje de Joe Goldberg en la exitosa y oscura serie de Netflix, You.

Sin embargo, el actor saltó a la fama hace muchos años, específicamente en el 2007 con la serie Gossip Girl, donde dio vida a Daniel Humphrey, y allí conoció a Blake Lively.

El actor tuvo una relación con Blake durante tres años y fueron de las parejas más importantes en el 2007, y todos amaban verlos juntos.

Aunque terminaron, Penn demostró recientemente que le guarda un gran cariño y es que confesó que ella lo “salvó” y fue muy importante en su vida, sorprendiendo a todos.

Penn Badgley habla de Blake Lively y cómo lo salvó cuando más lo necesitaba

Durante una reciente entrevista a Variety, el actor Penn Badgley, confesó que Blake Lively “lo salvó”, y lo hizo sentir seguro cuando estaba muy abrumado por todo lo que estaban viviendo con la serie.

“Más allá de nuestra relación, no creo que nadie estuviera interesado en mí. Mi fama, como la de todos, fue un poco de la noche a la mañana. Y creo que la fecha fue el 19 de septiembre de 2007″, dijo el actor.

La fama y atención que le hizo recibir la serie lo abrumó e hizo sentir inestable y perdido, pero Blake lo salvó.

“Para ser honesto, nunca tuve problemas con sustancias. Blake no bebía, y creo que nuestra relación de alguna manera me salvó de obligarme a seguir ese camino”, reveló en la entrevista.

Además, reveló que se llegó a cuestionar si le importaba a alguien, y la actriz lo hizo sentir querido.

“No lo definiría como pensamientos suicidas, pero estaba desesperado. Tenía que ver con: ‘¿Importo?’, ‘¿importa algo?’. Estas preguntas nos hacen ver cómo nos sentimos, y así me sentía yo”.

Aunque fue hace muchos años, Penn deja claro que sigue sintiendo cariño y admiración por Blake, y prueba que no todos los ex son malos, ni terminan mal, ni son tóxicos, también hay ex buenos.