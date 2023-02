Rebel Wilson y los duros momentos que ha enfrentando al ser rechazada por la familia de su prometida

En 2022 Rebel Wilson sorprendió no solo por su radical transformación al bajar más de 10 kilos, sino también al confesar que es aprte de la comunidad LGBT+ al presentar a su novia Ramona Agruma, quien más tarde se convirtió en su prometida.

La actriz se ha mostrado más feliz que nunca junto a la diseñadora en sus redes sociales con sus distintas postales juntas, donde presumen su amor y se dedican tiernas palabras.

Sin embargo, el camino para ambas no ha sido nada fácil, según confesó Rebel pues ha tenido que lidiar con la familia de su novia.

El rechazo que enfrenta rebel Wilson por la familia de su novia

Según la famosa, la familia de Ramona no acepta del todo el romance entre ambas y aunque no ha sido un problema entre ellas, es un problema con el que tienen que lidiar a diario.

“La familia de Ramona no ha sido tan relajada en cuanto a la idea. En muchos aspectos ha sido mucho más difícil para ella hacer la noticia pública. Con ella, que no está acostumbrada a ser figura pública, es muy difícil. Me da mucha tristeza ver todo lo que pasó con su familia por esto. Espero que la gente cambie de actitud sobre las cosas”, dijo.

A diferencia de ellos, la famosa ha contado con todo el apoyo de sus familiares, lo que ha sido un gran alivio al sentirse respaldada.

“Toda mi familia se ha portado increíble”, sostuvo en el podcast “Life Uncut”.

Rebel y Ramona no solo se comprometieron, también se convirtieron en madre en noviembre del año pasado, de Royce Lillian, una niña a través de vientre alquilado, por lo que ambas desean que la relación entre ambas familias mejore por el bienestar de su pequeña.