Rebel Wilson: bajó 30 kilos y nos enseña sus trucos: “Ser mamá me quita el sueño”

La actriz y comediante Rebel Wilson comenzó su carrera artística a los 23 años de edad. Sus primeras incursiones en la gran pantalla fue con las películas Fat Pizza y Ghost Rider: El vengador fantasma.

En televisión, Wilson formó parte de títulos como Bogan Pride y Workaholics. Pero la carrera de esta actriz que hoy tiene 43 años de edad despegó con una participación en Bridesmaids (Damas en guerra). Su papel era muy pequeño pero su actuación fue tan buena que hizo despegar su carrera.

Según el portal Quién, Wilson en 2012 interpretó a Amy en la película ‘Notas perfectas’ y fue en ese momento que le empezaron a llover contratos: ‘Cómo ser soltera’, ‘Maestras del engaño’ y ‘¿No es romántico?’.

Le faltaba algo a su vida

Pero en una entrevista que le hizo la revista People a Melanie Elizabeth Bownds, más conocida como Rebel Wilson, confesó que a sus 43 años de edad había algo en su vida que le faltaba y no era la fama.

La también productora australiana quería ser madre pero para ello debía perder mucho peso.

“Cuando me informaron sobre la fertilidad, el médico me dijo: ‘Bueno, tendrías muchas más posibilidades si fueras más saludable’. De hecho, me ofendí un poco. Pensé que, aunque era más grande, estaba bastante saludable. Pensé que, si perdía algo de peso, tendría más posibilidades de congelar óvulos y tener óvulos de mejor calidad”.

Rebel era adicta a los carbohidratos, “solía consumir hasta 3000 calorías” y tenía hambre todo el tiempo, así que tomó la decisión de entrar a un retiro de salud en Austria, donde aprendió a eliminar “todas las sustancias tóxicas de todas las formas posibles”.

En 2020 compartió en un post de Instagram que sería su año “saludable”. Tras esa fecha y hasta hoy, Rebe ha perdido 30 kilos y es una mujer completamente diferente.

“Voy a tratar de evitar el azúcar y la comida basura, será difícil después de las vacaciones, pero voy a intentarlo. ¿Quién está conmigo para hacer algunos cambios positivos este año?”, escribió en enero de ese año antes de comenzar la pandemia de Covid-19 que encerró al mundo.

El secreto...

Entre las muchas cosas que aprendió está que no se necesita hacer ejercicios de alto impacto, solo caminar una hora al día es suficiente para perder grasa corporal.

Su entrenador Jono Castaño le fue incorporando otras rutinas como “la bicicleta fija, sentadillas con bandas de suspensión, y dead bugs con pelota de pilates”.

Esto vino acompañado con un cambio de los hábitos alimenticios con una dieta “rica en proteínas a base de pescado y pechuga de pollo eliminando la comida chatarra”.

Asimismo, confesó que “nada está prohibido”, pero que trata de buscar equilibrio en sus alimentos.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizá debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, y no 40. Pero el viaje de cada uno es diferente y no es una carrera o una competencia”, dijo Wilson a InStyle.

La actriz pesaba 100 kilos y llegó a la meta de 75 kilos y su secreto aseguró fue “la constancia”.

“A veces, cuando mi talla era más grande, la gente no me miraba dos veces. Ahora que estoy en buena forma, se ofrecen a llevarme las compras al auto y a abrirme las puertas”, comentó en ‘The Morning Crew con Hughesy’.