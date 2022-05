Rebel Wilson revela que tras bajar de peso recibe más atención, evidenciando los prejuicios de la sociedad

Rebel Wilson se convirtió en un ejemplo e inspiración al bajar de peso, cambiando sus hábitos alimenticios y mejorando no solo su autoestima, también su salud.

La actriz se cansó de ser encasillada como “la gorda” de las películas de comedia, y adoptó un estilo de vida más saludable, logrando grandes resultados.

Rebel perdió más de 30 kilos, y ahora se muestra más feliz y segura consigo misma, dejando verse orgullosa de lo que logró y presumiendo su figura con seguridad.

Rebel confiesa que la tratan diferente ahora que adelgazó

Rebel se encuentra sumando logros en su carrera profesional, y recientemente se estrenó la película que protagoniza Senior Year en Netflix, donde se muestra feliz y segura con su figura.

Además, destacó que ahora que adelgazó la tratan diferente, lo que deja ver los prejuicios que aún existe en la sociedad.

“A veces, cuando era más grande, la gente no me miraba dos veces, y ahora que estoy en buena forma, se ofrece a llevarme las compras al auto y a abrirme las puertas”, confesó Rebel en una reciente entrevista.

La rutina con la que Rebel Wilson bajó de peso

Rebel comenzó cambiando su alimentación y optando por una dieta rica en proteínas, donde consumía pescado y pechuga de pollo.

Además, para centrarse en el objetivo que deseaba lograr, la actriz acudió a un retiro de salud en Austria, donde aprendió a eliminar las “sustancias tóxicas”.

Pero, recientemente, reveló que además de todo eso, comenzó a caminar, lo que le ayudó a perder la grasa corporal.

La famosa contó en una entrevista a InStyle que con solo una hora en la que se mueva al día se pueden lograr grandes resultados.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizá debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, y no 40. Pero el viaje de cada uno es diferente y no es una carrera o una competencia”, dijo Rebel, dando una gran lección.