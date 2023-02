Maite Perroni dejó ver su pancita en sensuales fotos: transparencias, vestidos ajustados y más

A principios de año, Maite Perroni reveló de la forma más original que está esperando su primer hijo con Andrés Tovar. La noticia llegó unos meses después de haberse casado y aunque muchos sospechaban que ya estaba embarazada en ese entonces, no había ninguna confirmación oficial.

Ahora, se ha dado a conocer que la actriz otorgó una entrevista excusiva a la revista Caras en la que reveló detalles sobre cómo se enteró que estaba embarazada y si su bebé será niño o niña.

El embarazo fue una sorpresa para Maite Perroni

Maite aseguró que siempre tuvo el deseo de ser mamá y aunque por un momento pensó que un embarazo con Andrés Tovar era “demasiado pronto”, las cosas se dieron y lo aceptaron con mucha ilusión. De acuerdo con la protagonista de Oscuro deseo, se hizo la prueba el 8 de septiembre de 2022, un día antes de la boda.

“La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto.

Se reveló que la pareja ahora espera una niña.

“Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. Espero y deseo podamos guiarla de la mejor forma”, dijo la actriz.

También habló de cómo piensa que será Andrés Tovar como papá: “Andrés es un hombre sumamente protector, muy amoroso y empático...va a ser un gran papá”.

Los mejores looks de Maite Perroni

Si bien la integrante de RBD ha dado mucho de qué hablar con los detalles que reveló, fueron las fotografías que le tomaron luciendo su avanzado embarazo lo que hizo estallar las redes sociales de emoción.

Uno de los looks que compartió en sus redes sociales fue un ceñido vestido negro de cuello largo con un escote al centro.

También se dejó ver con otro vestido negro de tirantes en el que posa en el piso mientras sujeta su pancita.

Uno de los looks que más le aplaudieron a Maite consiste en un vestido verde de transparencias.

La cantante dio a conocer en la entrevista que su embarazo ha sido un proceso tranquilo y sin complicaciones.

Mientras los RBD están en preparaciones para el Soy Rebelde Tour que arrancará este verano en Estados Unidos para cerrar en México, Maite estaría preparando el nacimiento de su bebé en marzo.

Perroni ha estado apareciendo en otras fotografías en las que si bien no muestra su pancita, causó gran revuelo por posar junto a sus amigas Anahí y Dulce María junto a sus respectivos hijos.