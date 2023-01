Maite Perroni: embarazada y con gira junto a RBD, prueba que las mujeres somos imparables

Maite Perroni no renuncia al trabajo en su embarazo Instagram @fans.perroni.mex

Nadie comenzó el 2023 tan bien como Maite Perroni, quien en cuestión de semanas oficializó su embarazo y también una nueva gira de reencuentro con RBD.

En definitiva, una mezcla que hace muy feliz a la famosa que está disfrutando de estas etapas con plenitud y a la vez con mucha responsabilidad, pues es la mejor demostración de que se puede equilibrar la maternidad con los sueños.

Su gestación no le prohibió sumarse a este proyecto que le hace ilusión y de hecho, entre sus planes está convertirse en una mamá trabajadora para inspirar a su pequeño, o pequeña, un gran ejemplo para cumplir metas.

Al igual que otras famosas como Katy Perry o Kylie Jenner, Maite Perroni no renuncia a su individualidad y sigue apostando por consolidarse profesionalmente a la par que disfruta de su embarazo y su nueva familia de la mano de Andrés Tovar.

De hecho, la mexicana de 39 años organizó todo de la mejor manera para que la crianza no incidiera en la gira de RBD y la afectara.

Se cree que el bebé nacerá en mayo, por lo que podrá estar con su primogénito durante sus primeros meses y luego embarcarse en la gira, la cual iniciará en agosto en Texas, Estados Unidos.

“Todo se platicó para darle tiempo que nazca su bebé y que tenga unos mesecitos de colchón, todos vamos a apoyarnos”, confirmaba la propia Dulce María.

Igualmente, en una reciente entrevista, Maite Perroni, aseveró estar disfrutando todas las nuevas experiencias que implica llevar a su bebé en el vientre.

“Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento super afortunada, creo que es un gran 2023″, dijo.