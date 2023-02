Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en su primer San Valentín separados: el amor sana heridas

Durante 13 años, los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, celebraron juntos el Día de San Valentín, presumían en las redes su relación, realizaron 4 bodas y era una de las parejas en la industria del entretenimiento colombiano más estables.

Pero nada dura para siempre y en julio de 2022, la interprete de Catalina La Grande en la serie de Sin senos sí hay paraíso, anunció a través de un video en Instagram su divorcio del también empresario colombiano.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, es momento de separarnos y tomar caminos diferentes. Me imagino para algunos esto será una sorpresa, para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, lo más importante para mí es su felicidad”, expresó en un video que publicó en Instagram.

Una noticia que no tomó por sorpresa a los seguidores de ambos famosos, quienes desde hacía meses habían notado que no aparecían juntos y que todas las fotos de bodas, celebraciones y festividades juntos las habían borrados de sus redes.

Ya han pasado casi 7 meses de este anuncio y cada uno ha decidido tomar su rumbo y rehacer sus vidas. En este primer Día de San Valentín separados, sus redes sociales demuestran que los caminos diferentes a veces son mejores.

Flores para Carmen Villalobos

La hermosa actriz y presentadora colombiana amaneció el 14 de febrero con una sorpresa que perfumó su estancia. En las historia de Instagram, Carmen compartió con sus más de 21 millones de seguidores el enorme ramo de rosas que le envió su nuevo amor, el deportista y presentador Frederik Oldenburg.

Las rosas, entre rojas y rosadas, están dentro de una hermosa caja negra en forma de corazón que traía en el medio una botella de champaña.

También le dio una tarjeta con algún mensaje desconocido y una brillante tiara. En el texto de la historia, Villalobos comentó que así empezó su día y expresó sus sentimientos hacia su novio.

“Así empezó mi día de San Valentín, el día del amor y la amistad, el día de los enamorados @fredefutbol te amoooooo”, escribió la actriz colombiana.

También mostró que recibió un regalo de sus amigas, pero no era un ramo de flores como en la historia anterior, sino un ramo de globos.

Sebastián confirma su relación

Este 14 de febrero, Sebastián sorprendió a sus seguidores revelando que está saliendo con una mujer llamada Juliana Diez Duque, quien no está ligada al mundo del espectáculo.

A pocos días que Villalobos anunciara su relación con el periodista, Caicedo subió a su cuenta de Instagram un romántico post con unas palabras dedicadas a su nuevo amor.

“¡En tus tiempos señor! ¡Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos! Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya @july10z. ¡Que ÉL siempre sea el protagonista de nuestra historia!”, escribe el actor en un video donde aparece caminando junto a su novia en una playa.

Según el portal Tiempox, Juliana es empresaria y tiene su propia marca de ropa llamada NAVISSI. Además, es madre de un pequeño y parece compartir la profunda fe que Sebastián Caicedo ha profesado en sus redes sociales