“Lo que he vivido no se lo deseo a nadie”, Sebastián Caicedo confiesa su dolor tras ruptura con Carmen

“Lo que he vivido este año no se lo deseo a nadie”, Sebastián Caicedo revela su dolor tras ruptura con Carmen Instagram @sebastiancaicedo

Sebastián Caicedo finalmente rompió el silencio y reveló cómo se siente tras su ruptura con Carmen Villalobos, con quien se casó en el 2019 y tuvo más de 10 años de relación.

Fue la actriz quien reveló en un video compartido en sus redes el pasado 18 de julio que se habían separado, pero él se había mantenido en silencio.

Sin embargo, ofreció una reciente entrevista a la revista People, donde abrió su corazón y confiesa lo mal que la ha pasado tras su divorcio.

Sebastián Caicedo confiesa lo mal que la ha pasado tras su divorcio de Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo dejó claro que lo que ha vivido no ha sido nada fácil, pero se ha refugiado en Dios y ha salido adelante.

“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Pero estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, dijo el actor.

Además, aseguró que está abierto al amor, aunque aseguró que en estos momentos solo tiene un amor y es Dios.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es por Dios, es a quien me aferré para salir en este momento”, afirmó.

Sebastián habló sobre sus nuevos proyectos y aclaró si está abierto al amor

Sobre su vida profesional aseguró que regresará a la actuación. “Voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, al país que me abrió las puertas”.

También aseguró que se enfocará en aprender nuevas cosas y viajar. “Me faltan por hacer demasiadas cosas: vivir, viajar, conocer. Todos los días es un nuevo día en la vida para conquistar el mundo, estudiar mucho. El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar”.

Además, habló sobre una posible relación, dejando claro que no está cerrado a tener hijos. “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”.

Muchos fans aseguran que esta habría sido la razón de su ruptura, pues Sebastián sí quería tener hijos, y Carmen no, pero lo importante es que cada uno está tomando su camino y eligieron una vida llena de felicidad y paz.