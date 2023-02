Adamari y Miley Cyrus se rebelan y prueban que San Valentín también es para solteras: “eres suficiente”

Este 14 de febrero muchas parejas festejan San Valentín, pero eso no quiere decir que las solteras no podemos celebrar, y Adamari López y Miley Cyrus lo prueban.

Y es que este día también es para celebrarte a ti misma, recordarte lo valiosa que eres, lo mucho que te amas, y que no necesitas a un hombre para ser feliz.

La soltería no es triste ni aburrida, y tú eres más que suficiente para darte el amor que necesitas, además, recuerda que no puedes amar a nadie más si no te amas a ti misma.

Por eso, Adamari López y Miley Cyrus nos lo han recordado en esta fecha tan especial y demuestran que no necesitas un novio.

Lecciones de amor propio que Miley Cyrus y Adamari López nos dan este San Valentín

Adamari López tiene más de un año soltera, desde que se separó de Toni Costa, y aunque él sí tiene novia, ella está más que feliz sola, sin pareja.

La puertorriqueña está feliz soltera, enfocada en su trabajo y en su hija Alaia, quien es su gran amor, y con quien tuvo una cita para este San Valentín.

La conductora demostró que no necesita de un hombre, solo a su hija para sentirse feliz y plena, quien además le preparó una linda sorpresa para festejar este día tan especial.

Además, Miley Cyrus tiene un himno al amor propio y es su más reciente tema Flowers, donde nos recuerda que nosotras mismas podemos darnos regalos y hacernos sentir felices.

“Espero que estas vacaciones estén llenas de la alegría de honrar el AMOR en todas sus formas. Es la naturaleza humana querer dar y recibir. Compartir tu amor es especial, pero siempre es importante guardar suficiente de ese amor para ti. TÚ eres suficiente, cualquier cosa más es simplemente extra”, fue el mensaje de Miley con el que nos recordó que no necesitamos a nadie en San Valentín.

Estas mujeres valientes y guerreras nos recuerdan que el amor propio es lo más importante, no importa si estás sola o con pareja, siempre recuerda amarte y darte el lugar que te mereces.