Daniel Arenas se arrepiente por beso con Adamari y así reaccionó ella: la llaman la nueva Clara Chía

La semana pasada Adamari López se besó en el programa Hoy Día con el nuevo conductor y actor Daniel Arenas.

Este beso generó polémica, pues, aunque ella está soltera, él tiene novia, la modelo colombiana Daniela Álvarez.

Aunque fue una broma y actuación en el programa, parodiando un hecho ocurrido en La Casa de los Famosos 3, ambos recibieron críticas.

Adamari López se defendió y dijo que era “un trabajo”. “No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó. Y fue un beso diría yo que hasta tontito. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tienen una hermosa relación. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal”, dijo en una transmisión en vivo desde Facebook.

Ante tantos ataques, Daniel Arenas rompió el silencio y salió a aclararlo todo y pedir disculpas.

Daniel Arenas se disculpa con su novia y asegura que se arrepiente del beso con Adamari López

Daniel Arenas apenas comenzó oficialmente la semana pasada como conductor de Hoy Día, y en su primer día causó revuelo con este beso con Adamari.

El actor explicó que una de las presentadoras del programa los motivó a darse el beso como “actores” para parodiar lo sucedido en La Casa de los Famosos 3.

“Es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda por así decirlo. Y en ese momento, no me pregunten por qué, se le ponen a pasar mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije ‘yo qué hice’” , explicó.

El actor reveló que no tenía ninguna justificación para hacerlo pues no estaba actuando en una novela y pudo decir que no, pero no lo hizo, por lo que se arrepiente.

“Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es”, dijo.

Y también le ofreció una disculpa sincera a su novia, Daniela Álvarez. “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien , entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo que somos humanos y nos podemos equivocar”.

La reacción de Adamari López al arrepentimiento de Daniel Arenas

Luego que Daniel Arenas publicara este video en su cuenta de Instagram, Adamari López reaccionó con un video por el que la han llamado “vieja ridícula”.

La puertorriqueña publicó un video en el que presume su figura en un espectacular look total black de shorts, y botas altas.

“Este capítulo de mi vida se llama es mi turno y no pienso disculparme por nada”, fue el mensaje que compartió en el video, lo que le ha valido las críticas.

“Eres la nueva Clara Chía, que vergüenza”, “deberías disculparte Daniel tiene novia”, “Creo que te hace falta un poco más de humildad”, “te quejas de Clara y tú estás igualita por favor”, “no hay necesidad de ser sarcástica, calladita te veías más bonita”, y “que vieja tan ridícula, cada vez actúa peor”, fueron algunas de las críticas.