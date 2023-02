¡Se repite lo de Shakira y Piqué! Así conoció el novio de Megan Fox a la tercera en discordia

Tras una relación de poco más de dos años, Megan Fox y Machine Gun Kelly podrían haber terminado su relación, o al menos así parece, pues una serie de fotografías en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, de 36 años, lo habrían indicado, con palabras por parte de la actriz que dieron mucho que pensar.

Cartas calcinadas y una fotografía que mostraría un ‘look de la venganza’ Megan Fox, pudo haber enviado un mensaje directo hacia el cantante de ‘Bloody Valentine’, y es que la actriz habría ocupado un fragmento de la canción de Beyoncé, ‘Pray You Catch Me’, que dice “You can taste the dishonesty / It’s all over your breath” (“Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”) , lo que habría hecho a los internautas teorizar acerca de una posible ruptura con Machine Gun Kelly.

Pero esto no se trataría de una diferencia o discusión entre ellos, sino que pudo existir una tercera en discordia que habría provocado si no una separación, quizá sí una fuerte crisis en la pareja que hasta ahora habría permanecido como un amor bastante sólido a pesar de algunas prácticas bizarras que ya habían compartido con el público como beber sangre y el anillo de compromiso que causaría dolor si ella se lo quitaba, porque “El amor duele ”.

¿Quién es Sophie Lloyd? La mujer con la que Machine Gun Kelly le habría sido infiel a Megan Fox

Lamentablemente, la historia de Machine Gun Kelly con la mujer con la que se le está relacionando, es bastante familiar, y es que aún no salimos de la historia de Shakira y Gerard Piqué cuando vemos un caso sumamente similar.

Muchos apuntaron a Sophie Lloyd como la tercera en discordia luego de que Megan Fox tomara esta actitud en sus redes sociales, y es que como el futbolista español, Machine Gun Kelly habría conocido a esta mujer mientras trabajaba con ella, justo como Piqué a Clara Chía en su empresa Kosmos.

Sophie Lloyd es una guitarrista de 26 años originaria de Londres, Inglaterra, comenzó su relación laboral con Machine Gun Kelly en mayo de 2022 cuando el músico comentó que “añadiría a una nueva amiga a la banda antes de su ‘Mainstream Sellout Tour’”, meses más tarde ella habría mostrado su entusiasmo por pertenecer a esta “familia que le hacía sentir como en casa”.

Mientras tanto, ella ya llevaba una relación de cinco años con el baterista Christopher Painter, quien también es muy cercano a ‘MGK’ lo ha defendido en el pasado e incluso le agradeció por traer de vuelta en “una sola pieza” a Sophie. “El campamento de MGK ha sido tan increíble para Sophie y también me ha hecho sentir muy bienvenido, y siempre estaré agradecido por eso”.

La guitarrista enfocada al género rock y metal, comparte a través de sus redes sociales más de su trabajo y muestra algunos covers, pero fue la última publicación la que ha generado controversia, pues muchos se dirigieron a ella para preguntarle qué había pasado con Megan Fox y Machine Gun Kelly.