La insultaba y la hacía menos: Lily Collins recordó que fue víctima de abuso por parte de un ex

La hija de Phil Collins abrió su corazón el miércoles pasado durante una entrevista para el podcast ‘We Can Do Hard Things’ de Glennon Doyle, para platicar más acerca de la relación que tuvo con uno de sus ex, viviendo uno de los episodios más oscuros de su vida, siendo víctima de abuso.

Lily Collins habría platicado de su relación que hoy, ya pudo considerar como ‘tóxica’ cuando tenía poco más de 20 años, y es que recordemos que un abuso no solo se trata de violencia física, sino verbal y psíquica, que fue lo que la actriz de ‘Emily in Paris’ habría vivido con su novio de la juventud, tiempo antes de conocer al amor de su vida, el director de cine Charlie McDowell.

Si bien, la actriz contó con anterioridad la difícil relación que tuvo con su padre, el músico Phil Collins, encargado de hacer algunos de los hits más sonados de la década de los 80s con temas como ‘Another Day in Paradise’ y la canción ‘In the Air Tonight’, ahí profundizó acerca de lo difícil que fue para ella, vivir el divorcio de sus papás y esa añoranza por estar con su padre más allá de las pantallas. A esto habría añadido que sus inseguridades más profundas provienen de estos problemas con el baterista.

