La conflictiva relación de Lily Collins y su papá Phil Collins: él hasta le compuso una canción

En la familia de Lily Collins el talento corre por las venas y es que la actriz es hija del famoso cantante, Phil Collins, pero lo que pocos saben es que no han tenido la mejor relación a lo largo de los años.

De hecho, recientemente es que se han mantenido más unidos y parece que las asperezas quedaron en el pasado luego que ella le enviara un sentido mensaje de cumpleaños meses atrás.

En un libro escrito por la estrella de Emily in Paris en 2017 detalló que “mis inseguridades más profundas provienen de estos problemas con mi papá” y le ha llevado “más de una década finalmente reunir el valor para decirle lo que pienso”.

Por esta razón, aunque muchos creen que Lily Collins se volvió una estrella gracias a su famoso papá, en realidad ha sido trabajando duro para hacerse un lugar en la televisión y el cine desde que tenía 15 años de edad.

Las raíces de sus diferencias radican en la ausencia constante del músico cuando se iba de gira con su banda Genesis o en solitario. Esto generó el divorcio de él con la mamá de la artista en 1996, aunado a una infidelidad que se hizo pública.

La separación de sus padres fue algo que la golpeó muy fuerte y por lo cual ella lo culpó, generando aún más separación entre ellos.

“Debido a que mi padre solía irse, nunca quise hacer nada que lo alejara aún más. Me volví muy cuidadosa con lo que dije y cómo lo dije, temiendo que pensara que estaba enojada o que no lo amaba. Y la verdad es que estaba enojada. Lo extrañaba y lo quería allí”, confesó conforme con Depor.

“Te perdono por no estar siempre ahí cuando lo necesitaba y por no ser el padre que esperaba. Perdono los errores que cometiste. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante” — Lily Collins a su padre.

Pese a esto, él la tuvo presente desde que era una niña y hasta le compuso You’ll be in my heart, tema que grabó el cantante como parte del soundtrack original de la película animada Tarzan y que ganó un premio Oscar a Mejor canción original.