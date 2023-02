Nadia Ferreira no parecía novia enamorada sino modelo de pasarela: Marc Anthony solo la miraba Instagram @nadiatferreira

La boda del salsero Marc Anthony y Nadia Ferreira se ha convertido en el acontecimiento más comentado hasta el momento. Cada día que pasa se revelan más detalles de lo que fue la celebración, sus invitados y lo que sucedió con los novios en lo que significó la noche de sus sueños.

Para el cantante boricua más famoso del mundo fue su cuarto matrimonio; para la modelo, el sueño de toda joven de 23 años, llegar al altar vestida de blanco junto al príncipe que será el amor para toda la vida.

Y sí, fue una boda de ensueños, flores blancas, un vestido hermoso, el lujo, los invitados, las damas de honor, todo estaba dispuesto para que la noche fuese maravillosa.

El momento de la llegada de la novia conmovió a Marc Anthony a tal punto que soltó las lágrimas, siempre ha sido muy sensible y este acontecimiento no sería la excepción, pues se casó con una mujer muy joven, tanto que podría ser su hija y muy bella, reseñó LatFan.

¿Novia o modelo?

Pero la actitud de la Miss Paraguay para muchos críticos de la prensa, dejó mucho que desear, pues algunos aseguran que su actuación no fue precisamente la de una novia enamorada y emocionada por llegar a los brazos del amor de su vida, sino la de una modelo que pisaba la pasarela de moda más importante del mundo.

Traigo un ketorolaco sublingual así que si publico que en esta boda la novia está en pasarela y se está casando sólita y el novio como si fuera su 1era esposa y le urge meterse al #Waze porque le busca y la busca la cara a su consorte y nada! Pues, es mi opinión #MarcDateCuenta pic.twitter.com/HL1ZDDfh3K — ADDIS TUÑON (@ADDISPERIODISTA) February 4, 2023

La periodista Addis Tuñón, del programa Primero Hoy, habló del tema y aseguró que la novia paraguaya en toda la noche de sus sueños se la pasó posando como modelo, incluso hubo ocasiones que estaba tan metida en su papel que se le olvidaba que su esposo estaba junto a ella.

Marc Anthony en todo momento era quien la buscaba siempre con la mirada de hombre enamorado y admirado por su belleza, algo que sin duda no se puede negar, pues Nadia estuvo esplendorosa la noche de su boda.

“Traigo un ketorolaco sublingual así que si publico que en esta boda la novia está en pasarela y se está casando sólita y el novio como si fuera su 1era esposa y le urge meterse al #Waze porque le busca y la busca la cara a su consorte y nada! Pues, es mi opinión #MarcDateCuenta”, escribió en su cuenta en Twitter @ADDISPERIODISTA.

Algunos de acuerdos, otros no tanto

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos internautas estaban de acuerdo con lo planteado por la periodista: “Yo tuve la misma impresión al ver las fotos de la novia, es más no sé ve ni feliz, ni enamorada, era como la reina y él su mayordomo. Lenguaje facial”, “Pensé q era solo mi percepción”, ¡”Y lo mejor lloró con un sentimiento que me conmovió Addis!”.

Otros comentarios fueron más mordaces, pues se referían al acuerdo prenupcial que firmaron los novios, donde Nadia si llega a divorciarse se beneficiará de la módica suma de 25 mil dólares mensuales.

“Ella le dará juventud... Él le dará dinero. Así de simple”, Creo que vio muy galán a Marc $$$$”, “Pues es que imagínate, la novia se está becando, para siempre a cambio de unos 3 años de aguantar al vejestorio ese”.