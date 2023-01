Marc Anthony y Nadia Ferreira tendrán “muchos hijos”: Por ahora será la madrastra de 6 retoños

El cantante boricua, Marc Anthony, se echó al agua de nuevo. Su cuarto matrimonio entre lágrimas, famosos y emociones lo hizo con Nadia Ferreira, la ex Miss Paraguay en una ceremonia que se realizó en un exclusivo museo de la ciudad de Miami.

Nadia está muy clara que se casa con el cantante de salsa más famosos del mundo, pero también con su familia que ya tiene en su haber 6 hijos y con miras a agrandarla.

La modelo dijo en entrevista a la revista Hola, tras comprometerse con el puertorriqueño, que quería tener muchos hijos.

“Me veo con muchos hijos. Y con una gran familia, por supuesto”, aseguró la joven de 23 años que llegó de blanco y radiante al altar y se unió en sagrado matrimonió con el Interprete de Vivir mi vida y Tu amor me hace bien.

Pero Nadia no llegó ciega a los brazos de Marc Anthony, ella está clara que su ahora esposo es un hombre con un pasado muy particular que le ha dejado seis hijos con unas madres no conocidas y otras muy famosas.

Así que aquí le damos un resumen de quiénes son las madres de sus seis hijos y cómo llevan la relación con su padre:

La primogénita Arianna y su hijo adoptivo Alex

Arianna es producto del romance que tuvo el cantante boricua en 1993 con Debbie Rosado, una ex policía de Nueva York.

Su relación no duró mucho tiempo, pero el músico se mantiene muy cercano a su hija y con Alex, alias “Chase”, el hermano mayor de Arianna Muñiz y a pesar de no ser su hijo biológico, el músico siempre lo ha considerado como uno más de la familia y lo reconoció como su hijo.

Arianna siempre acompaña a su padre en eventos públicos, pero aun no se conoce si estuvo presente en el cuarto matrimonio de su padre.

Christian y Ryan Muñiz Torres

A Marc Anthony le encanta una modelo y es así como en el año 2000 se casa con Dayanara Torres, ex Miss Universo 1993, con quien vivió 3 años.

De esa relación nacieron Christian y Ryan, el primero nació el 5 de febrero de 2001 y se mantiene alejado de los medios de comunicación.

El segundo varón, llegó al mundo el 16 de agosto de 2003 y se dedica profesionalmente a la música, lo que heredó de su padre.

Según la revista Nuevo Día, Christian, de 21 años, y Ryan, de 19, fueron captados durante la celebración del matrimonio de su padre con Nadia Ferreira.

Los mellizos Emme y Max Muñiz

En 2004 Marc y la diva Jennifer López contrajeron matrimonio por todo lo alto, además de ser de los matrimonios más populares entre las celebridades.

En 2008 la pareja sorprendió al mundo con el nacimiento de sus mellizos Max y Emme.

Emme Maribel nació el 22 de febrero de 2008 a las 5:12 a.m. pesando casi 2.5 kilos. Al igual que su progenitor, a ella le apasiona la música y recientemente se identificó como persona no binario.

Maximilian David nació 14 minutos después que Emme y pesaba 2.7 kilos. Max le atrae el mundo audiovisual, reseñó el portal Nueva Mujer.

Llama la atención que los mellizos no asistieron a la boda de su padre con la modelo, pero está descartada cualquier enemistad entre Ferreira y López, pues la semana pasada, March, Nadie, Jennifer y Ben Affleck fueron captados juntos.

Según el diario Nuevo Día, son muchas las ocasiones en que JLo ha confiado que, si bien, se separó de Marc en 2011 para luego divorciarse en 2014, sostiene un gran lazo de amistad con él, al grado de llamarlo su “mejor amigo”.