Mila Kunis y el regaño a Ashton Kutcher y Reese Witherspoon por su “extraña” foto que los dejó en shock

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon protagonizan la nueva comedia romántica de Netflix, Your Place or Mine, donde dan vida a una divertida pareja.

La pareja de ficción ha asistido a diferentes estrenos de la película, pero se han mostrado muy alejados y hasta incómodos.

De hecho, se han viralizado algunas fotos en las que se muestran alejados, y muy serios, algo que ha sorprendido a muchos, incluyendo a la esposa del actor, la también actriz, Mila Kunis.

Te recomendamos: Ashton Kutcher revela el daño que Demi Moore le hizo a Mila Kunis y sus hijos con esta acción

Y es que todos los han criticado y atacado porque deberían lucir más felices y compenetrados, y aunque son grandes amigos, no se ve en las fotos tomadas en los estrenos.

La incomodidad fue tan evidente que Mila Kunis los regañó y les llamó la atención por su actitud, y les pidió que se mostraran más relajados y felices.

El regaño de Mila Kunis a a Ashton Kutcher y Reese Witherspoon por su incomodidad en fotos

Ante estas fotos, Mila Kunis les envió un correo electrónico a su esposo Ashton Kutcher, y Reese Witherspoon regañándolos.

“Mi esposa me llamó, nos envió un mensaje de texto a Reese y a mí juntos y dijo, ‘Chicos, deben actuar como si se gustaran’. “Y yo estoy como, ‘¿Qué está pasando?”, dijo el actor en el podcast Chicks in the Office.

Incluso, la propia Reese también habló sobre ello en una entrevista y aseguró que Mila les dijo que se veían muy “incómodos”, lo que a ella y a Ashton los dejó en shock, pues no entendían por qué lo decía.

Sin embargo, Ashton explicó la razón por la que ni se abrazaron en la alfombra roja, y no es porque se lleven mal.

“Aquí está la cosa, está bien. Si pongo mi brazo alrededor de ella, y soy amable con ella, estaría teniendo una aventura con ella, ese sería el rumor... Si me paro a su lado y me meto las manos en los bolsillos, así que no hay posibilidad de que ese sea el rumor, el rumor es que no nos gustamos”, dijo el actor.

Y parece que el regaño de Mila fue muy efectivo, pues en las más recientes apariciones de los actores se les ha visto más felices y compenetrados, y ambos despejaron cualquier rumor de llevarse mal.

Te recomendamos: La hija de Reese Witherspoon no sólo es idéntica a ella, también tiene un estilo increíble

Reese aseguró que Ashton es el “tipo más divertido”, y lo llenó de halagos. “Es tan profesional. Quiero decir, tan bobo. Nos divertimos mucho, y cada vez que se ponía un traje gracioso, yo le mandaba un mensaje a Mila. Le decía: ‘¿Qué lleva puesto?”.