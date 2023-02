Marlene Favela y las actrices que prefieren estar solteras que mal acompañadas

Algunas famosas se han dado la tarea de derrumbar la creencia de que para ser feliz debes tener una pareja con quien compartas la vida, Marlene Favela es una de ellas, pues mejor sola que mal acompañada.

Ellas le abrieron las puertas al amor y tras sufrir una decepción amorosa han preferido enfocarse en sus hijos y en sus carreras profesionales para triunfar, sin necesidad de un hombre a su lado.

La soltería se convirtió en un refugio para ellas y un tiempo para estar feliz, plena y enfocada en sus metas.

Marlene Favela no es la única que disfruta al soltería

Marlene Favela

Luego de su divorcio con George Seely, el empresario australiano con el que comenzó un romance en 2016 y con quien tuvo a su hija Bella, la actriz ha decidido vivir sin ningún hombre a su lado pues para ella su prioridad es ver crecer a su pequeña.

“La parte romántica la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada”, expresó.

Shakira

Aunque fue hace ocho meses que la cantante anunció su ruptura con Gerard Piqué al parecer fue hace mucho más tiempo que se habían separado. A diferencia de él, que mantiene su romance con Clara Chía, ella ha decidido sanar su dolor refugiándose en su familia y sus canciones.

Adamari López

Otra de las famosas que deja claro que no necesita una pareja a su lado es la presentadora, quien lleva más de un año disfrutando su etapa de soltera y compartiendo como nunca con su hija Alaia.

Geraldine Bazán

Aunque la ex de Gabriel Soto ha tenido algunas aventuras amorosas luego de su divorcio con el padre de sus hijas, ninguna ha decidido blanquearla, pues solo apuesta a vivir su vida.

Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez no descarta volver a enamorarse pero mientras llega su momento, ella se ha encargado de seguir creciendo como empresaria, de viajar por el mundo y criar a su hija Kailani.