Los negocios de Marlene Favela con los que prueba que es una mujer independiente

Marlene Favela es una de las mujeres más bellas y talentosas de la pantalla chica mexicana. Con una amplia trayectoria en telenovelas como La intrusa, Entre el amor y el odio, Rubí y por supuesto, su gran protagónico en Gata salvaje, se ha ganado el cariño y admiración del público.

Luego de formar parte de La Desalmada, telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa, Marlene ha dejado claro que está lista para seguir sumando éxitos a su carrera aunque esto no necesariamente significa buscar protagónicos en pantalla.

La actriz rechazó propuestas como lo fue la telenovela Corazón guerrero, del productor Salvador Mejía ya que quería enfocarse en sus proyectos personales.

“No voy, no porque consideré que acababa de terminar La desalmada, tenía proyectos personales que realizar (…) quería estar con mi hija, viajar, hacer cosas”, dijo Marlene Favela en Hoy

La situación económica no está siendo fácil para ninguno, nisiquiera para los famosos. Es por ello que Marlene decidió desde hace unos años emprender sus propios negocios.

La actriz sorpendió recientemente con una serie de historias en las que habla de unas muñecas que son parte de la tienda Boutique Bella Seely, inspirada en su hija.

“Una de las cosas que mas me emocionan y ya les he compartido durante los últimos años es este proyecto maravilloso que se creó para Bella mi hija pero que además hace felices a todos los niños. Así que si todavía no sabes cuál es el regalo perfecto para tu princesa te voy a enseñar. Bella tiene ina línea de muñecas que se llama Bellas doll y entre ellas hya 6 muñecas que significan dulces”, explicó en sus videos.

Marlene mostró algunas de las muñecas que se pueden encontrar en tienda y agregó que también poseen diferentes caracterísiticas para que todas las niñas se vean reflejadas en ellas.

Tras dar a luz a la pequeña Bella y darse una pausa de la televisión, la actriz de “La Desalmada” decidió emprender su propio negocio de ropa online. Aquí se pueden encontrar vestidos, faldas, blusas y accesorios con el estilo glamoroso que la caracteriza. Según llegó a decir, ella siempre ha sido una amante la moda por lo que ahora concretó uno de sus sueños.

“Cuando comenzó este sueño me preguntaba si mi objetivo principal de empoderar a la mujer a través de su belleza funcionaría!!! Y hoy quiero decir gracias por un sueño cumplido!!! Gracias a todas las mujeres hermosas que día a día me demuestran que mi trabajo ha valido la pena!!!”, escribió Marlene en su perfil de Instagram cuando anunció el lanzamiento de su marca.

Poco a poco Marlene ha ido sumando más proyectos, logrando balancear su emprendimiento con los compromisos en los foros y con la pequeña Bella.

En 2021, la actriz lanzó su marca de productos de belleza, la cual cuenta con una amplia gama de labiales libres de parabenos y maltrato animal.

En el sitio oficial de su marca, Marlene Favela, cuenta su historia de vida y lo que la llevó a luchar por salir adelante trabajando.

“Nací en una provincia al norte de México, en una hermosa familia de clase media muy trabajadora y unida. No tuvimos lujos pero si un hogar lleno de infinito amor…Mi infancia fue una de las etapas más hermosas de mi vida. Los sueños eran parte de mi día a día, sueños que para aquel momento eran difíciles, casi imposibles de alcanzar para una niña de pueblo, pues las grandes cosas, lo majestuoso, lo emocionante de la vida estaba y sucedía en la capital”, se lee.