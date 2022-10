Marlene Favela y su drástico cambio de look a sus 45 que impactó a todos: “se ve rejuvenecida”

Marlene Favela cambia de look para nuevo personaje e impacta a todos: le dijo adiós al cabello largo Instagram @marlenefavela

Marlene Favela es una de las actrices más famosas y exitosas de México que ha protagonizado exitosas telenovelas como Gata salvaje y Contra viento y marea.

A sus 45 años la famosa sigue cosechando éxitos y hay algo que siempre la ha caracterizado y es su cabello largo y liso.

Sin embargo, no está cerrada a los cambios y recientemente mostró un cambio de look drástico que dejó a sus fans impactados y encantados.

El nuevo look de Marlene Favela por el que dicen que rejuveneció

Marlene Favela presumió a través de sus redes su nuevo look para un nuevo personaje de telenovela, sorprendiendo a todos.

Y es que la actriz se cortó el cabello por primera vez en mucho tiempo, y ahora lo lleva un poco por debajo de los hombros y con capas, luciendo incluso más joven y radiante que antes.

“Les presento a #COLUMBAVILLAREAL mi nuevo personaje en @elamorinvencible Gracias @juanosorio.oficial por esta maravillosa oportunidad!”, escribió la mexicana mostrando feliz su nuevo look.

Además, la famosa recibió muchos halagos por su nuevo look y es que a sus fans les encantó que finalmente se corte el cabello.

“Hermoooosa ❤️🔥”, “Wow mi reina! Esooooo!!! Te vez maravillosa!!!❤️❤️❤️❤️”, “wow te ves hermosa, y hasta más joven, me encantó”, “OMG no puedo creer lo joven que te ves”, “te queda genial ese look, lo amé”, y “ese corte te favorece muchísimo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Marlene Favela siempre ha llevado el cabello largo, desde que la conocimos en su personaje de Rosaura en Gata Salvaje en el 2002, pero demuestra que nunca es tarde para un cambio de look que favorezca.

