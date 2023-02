Chris Hemsworth y Elsa Pataky cumplieron 12 años juntos: así es su tranquila vida en el mar de Australia

Chris Hemsworth y Elsa Pataky son de las parejas que prueban que formalizar una relación en poco tiempo no es sinónimo de fracaso, sino por lo contrario, pueden a llegar a ser el complemento perfecto para toda la vida. Y es que los famosos se casaron el mismo año que iniciaron su romance y ya son 12 años de su historia de amor.

“No lo planeamos en absoluto, nos fuimos de vacaciones y dijimos: ‘¿Por qué no nos casamos?’ Y funcionó. Nuestras familias estaban en el mismo lugar por cosas del destino así que nos pareció una buena oportunidad para hacerlo”, recordó Hemsworth.

Cuando se conocieron ambos venían de relaciones largas, Elsa había terminado su romance con el actor Adrien Brody (2006-2009) quien incluso le había regalado un castillo, mientras que Chris había estado en pareja con Isabel Lucas (2005-2008).

Sin embargo, a ellos les bastó solo nueve meses para darse cuenta que eran el uno para el otro y se casaron el 25 de diciembre de 2010. Ahora la familia celebra la Navidad junto a su aniversario de bodas.

La vida de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia

La pareja ha tenido que lidiar con la fama de ambos, pero sobre todo con la exposición mediática en la que quedó expuesto el famoso tras integrarse a Marvel como Thor. En medio de sus compromisos, él decidió incorporar a su esposa en cada uno de ellos, lo que los hizo mantener a flote la relación, encontrando un balance entre pareja y profesionales.

“Creo que si Chris no me hubiera incluido en cada uno de los pasos que daba no hubiese sido lo mismo. En fin de cuentas, crecimos juntos. Y es difícil cuando pasas de ser una persona desconocida a alguien tan famoso, pero logramos sortear toda esa exposición”, sostuvo la española.

Ahora han formado una linda familia junto a sus hijos: India, de diez años, y los mellizos Tristan y Sasha, de ocho y desde hace siete años decidieron mudarse a Australia para estar alejados del foco mediático y lo han hecho en medio de la naturaleza.

Su hogar se encuentra exactamente en Byron Bay, un municipio costero del estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia, conocido por sus playas y sus increíbles fondos marinos ideales para practicar surf y submarinismo.

Se trata de una mansión con vista al mar que alcanza los 18 millones de euros, y está situada a una hora y media de Brisbane y a 800 kilómetros de Sidney.

Con playa privada, zona de palmeras, cinco dormitorios y un enorme vestidor de más de 25 metros cuadrados, terrazas, gimnasio con sauna, sala de vapor y masajes, una gigantesca piscina, sala de juegos y de cine y un garaje para siete coches, viven los Hemsworth-Pataky.

Ahora el protagonista de Thor se ha tomado un tiempo alejado de los compromisos laborales para disfrutar de los pequeños momentos junto a su familia al descubrir que tiene una elevada predisposición genética a padecer Alzheimer.

La pareja se casó un 25 de diciembre de 2010, por lo que esta fecha es verdaderamente mágica para ellos por un doble motivo. A la vez que disfrutan de la Navidad, también conmemoran sus doce años juntos desde que se dieron el ‘sí, quiero’.