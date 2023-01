“Comparte socia”, le dicen a Elsa Pataky tras presumir a Chris Hemsworth sin camisa en su casa

Elsa Pataky es una de las actrices más exitosas que se ha destacado en películas como Rápidos y Furiosos 7 e Interceptor.

Pero, además es una de las mujeres más envidiadas en el mundo por estar casada con el también actor Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor, y uno de los galanes del cine.

La pareja tiene 12 años de casados y han formado una hermosa familia con sus tres hijos India, Tristan y Sasha.

La pareja constantemente viaja con sus hijos, se van de vacaciones, y hacen deportes extremos, demostrando que son la pareja más divertida y que están más enamorados que nunca.

Elsa Pataky presume a Chris Hemsworth sin camisa y desata la envidia en redes

Elsa Pataky está orgullosa de estar casada con Chris Hemsworth no solo por su atractivo físico, también por su nobleza, y carisma y constantemente presume sus aventuras juntos.

Sin embargo, recientemente desató pasiones y envidia al presumir al famoso actor sin camisa y dormido, mostrando lo sexy que luce.

“ Mis animales salvajes y yo les deseamos un gran 2023!!”, fue el mensaje de la actriz española que publicó una imagen de su esposo durmiendo con su perrito sin camisa, dejando ver sus músculos.

“Yo no sé qué hace en tu casa… me lo había pedido para reyes y no me lo han traído… y ni digo el perro…😂”, “Como diría Federica Peluche: quiero ese animal!”, “todas queriendo ser Elsa y el perrito jaja”, “Dios tiene a sus preferidas”, “Así cualquiera tiene un feliz año jajjaja😂”, “chica eres muy afortunada”, y “comparte socia”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

Hace unos días, la famosa compartió algunas fotos de sus vacaciones en Tavarua, una isla en Fiyi, donde vivió los últimos días del 2022 con su esposo e hijos y se veía muy feliz con el actor, quien también posó sin camisa, dejando ver sus músculos.