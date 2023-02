“Ya se ve muy vieja”: Adamari recibe crueles críticas por su aspecto en su último video

Adamari López ha sido sin duda una inspiración para muchas mujeres por su espectacular transformación. Y es que más allá de haber bajado de peso o reducido medidas, ella ha demostrado que todo cambio es posible con esfuerzo y dedicación.

Desde 2019, la conductora se propuso el reto de bajar de peso pero no sólo para verse más delgada sino por el bien de su salud física y mental. A través de rutinas de ejercicios y una alimentación balanceada, además de una actitud positiva, Adamari ha logrado sus objetivos, al grado de lucir un cuerpo de infarto. Pero con la fluctuación de peso y el paso de los años, es lógico que su cuerpo luzca diferente.

Recientemente Adamari compartió un video en el que realiza una rutina de ejercicios al lado de su amigo Carlitos Pérez Ruíz. Aunque se llenó de halagos por el gran esfuerzo físico que implican sus rutinas, no faltaron quienes sólo se enfocaron en su imagen.

“Ya es vieja”. “Ya ve ve viejita”. “Mi crush ya no tas como recordaba, pinche tiempo no perdona clases sociales .. me queda claro”. “Ya le cuelgan los cachetes”. “La señora no acepta su edad”. “Adamari ya esta vieja y sigue creyéndose jovencita”, expresaron usuarios.

Por supuesto sus fans saliedon a defenderla, alegando que el paso del tiempo es inevitable y que ella ha sido un ejemplo por el trabajo que ha hecho por su cuerpo.

Adamari López Instagram

“Dios santo! Ya muchas jóvenes quisiéramos vernos como ella que con tenacidad ha logrado recuperar su cuerpo. Dejen las críticas as mujeres y busquen mejorar sus aspectos, pero sobre todo el interior”. “Todos vamos rumbo a los 50, 60, 70, 80 años, y más vale que estemos preparados, al menos que queramos m0rir antes. Y ella en mi opinión esta muy bien para su edad”. “Ella está hermosa y tiene mucha resistencia que muchas quisieran eso ,dejen de criticar y vean la vida con los ojos del amor y la superación de los demás”. “Se ve super bien! Yo quiero verme asi a su edad”. “Que feo es ver mujeres criticando a otra mujer! Porque no se fijan en lo bueno q ella esta haciendo ! Neta q l a envidia mata mas rapido”.



El internet siempre encuentra algo qué señalarle a una mujer, especialmente cuando se trata de los “signos de la edad” que aparecen con el tiempo.

La sociedad ha sido muy buena para ejercer mucha presión sobre la imagen que debemos tener “a cierta edad”. Nos ha hecho creer que dejar nuestras canas, arrugas y manchas “al descubierto” es una condena que hace que dejemos de ser deseables ante los ojos de los demás. Esto por supuesto no es verdad y tenemos que seguir rompiendo con esos estigmas.