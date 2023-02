¿Ben Affleck le teme al compromiso? Estas actitudes con su ex y J.Lo lo delatarían

Ben Affleck sorprendió a todos luego de ser captado pasando el tiempo con John Miller, el actual novio de su ex esposa Jennifer Garner. Ambos fueron fotografiados afuera de la casa de Garner en Brentwood, California, un día después de que el actor y la actriz se reunieran para presenciar una obra escolar de su hija Seraphina.

Ante los fans, esto ha sido una muestra de la madurez emocional que han alcanzado Garner y Affleck ya que pese a las altas y bajas que conlleva un divorcio, han trabajado por la co-crianza sana de sus hijos.

El problema de Ben Affleck está en que mientras con Jennifer Garner ha limado asperezas, con Jennifer Lopez, su actual esposa, las cosas no van tan bien.

Al parecer, Jennifer López estaría lidiando con las adicciones del actor, algo a lo que Garner se enfrentó en su momento cuando estaban casados.

El altercado más reciente ocurrió el pasado fin de semana, en una fiesta después de la presentación de la nueva película de Jennifer López, Una boda explosiva, donde estuvo acompañada por el actor.

En el video se ve a la pareja con caras largas y es que Jennifer López le quitó la copa que estaba consumiendo Ben y al parecer le preguntó si le había dado un trago a la copa, a lo que él respondió “yo no he tomado nada” según se pueden leer sus labios.

¿Ben Affleck le teme al compromiso?

El que las cosas vayan bien con Jennifer Garner ahora que no están juntos y que exista tensión con Jennifer Lopez, con quien está casado, delataría que el actor no está del todo dispuesto a comprometerse.

El miedo al compromiso se refiere al temor a dedicarse a algo por mucho tiempo, ya sea un trabajo, una meta, una ciudad o una relación.

En el contexto de las relaciones románticas, alguien con problemas de compromiso a menudo demostrará miedo o falta de voluntad para poner esfuerzo en una relación a largo plazo.

Alguien que le teme al compromiso no piensa realmente en el futuro de la relación. No hay una verdadera voluntad para pensar en la próxima etapa de una relación.

No pueden ser vulnerables en la relación. Tienen tanto miedo de ser lastimados que no quieren o no pueden bajar la guardia para dejarte ver su lado más suave.

La falta de responsabilidad afectiva es otro punto importante. No basta con que exista química con tu pareja, debe haber la suficiente inteligencia emocional para resolver problemas y la capacidad de establecer metas en conjunto. Debe haber un balance y una consciencia plena de las emociones y acciones de ambas partes para construirse juntos, no para que uno cargue con la mayor parte del peso. Trabajar en ello nos aleja de los conflictos innecesarios y ayuda a fortalecer lazos.