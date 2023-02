El hijo de Erika Buenfil cumple 18 años y es muy guapo: “Conocer a su padre no lo cambio” Instagram @erikabuenfil50

Para Erika Buenfil no fue nada fácil salir embarazada y criar un hijo fuera del matrimonio, además de lidiar con el qué dirán por involucrarse con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Erika crío a Nicolás Buenfil sola, fue padre y madre a la vez, enfrentando las duras críticas del momento, porque algunos veían su embarazo como un “pecado”.

“Sí es difícil porque te tienes que hacer pedazos, aunque te estés derrumbando por dentro tienes que estar firme y tu hijo te tiene que ver firme para fomentarle seguridad, porque si tú estás insegura, el niño lo recibe. No es fácil, pero pasa el tiempo, lo único que puedo decir es que encomendándose a Dios y refugiándose en los amigos, en la familia, ya no es imposible”, declaraba la actriz en una entrevista en 2015.

Tenerlo, la mejor decisión de mi vida

Este 2 de febrero, Nicolás cumplió la mayoría de edad, 18 años, y la Reina de TikTok, como la llaman cariñosamente sus seguidores, lo celebró a lo grande, pues asegura que tener a su hijo, soportar las críticas y criarlo sola, fue la mejor decisión que tomó en su vida.

“Hoy es el cumpleaños de el niño que iluminó mi vida y la llenó de amor, 18 años de alegría y de experiencias únicas, hijo querido que siempre estés rodeado de éxito, abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños. Te adoro tu mamá”, escribió Buenfil en un post en Instagram donde colgó imágenes de su hijo en sus diferentes etapas.

¿Quién puede negar que con el pasar de los años, Nicolás se ha convertido en un guapo galán? Nadie y menos su madre que no deja de decir a los cuatro vientos lo orgullosa que está de su vástago.

La actriz, quien está a punto de superar los 5 millones de seguidores en Instagram, tiene una relación muy cercana a su hijo y eso ha sido una de sus fortalezas para superar algunos momentos difíciles como el hecho de aceptar que Nicolás quisiera conocer a su padre, Ernesto Zedillo Jr., quien no lo ha reconocido ni se ha hecho cargo de él.

El encuentro entre padre e hijo

En agosto de 2022, Erika Buenfil rompió el silencio y compartió como se dio el encuentro entre su hijo y su padre. Explicó que fue Zedillo quien llamó al joven y le pidió encontrarse con él para llevarle un regalo.

“Mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, es que dice que viene para la casa”, contó Buenfil en una entrevista con la cantante Isabel Lascurain respecto a lo que le dijo su primogénito mientras ella no estaba en casa.

La protagonista de Perdona nuestros pecados, contó que en ese momento una tormenta no la dejó estar allí en ese encuentro y entendió que el designio de Dios era que ellos se tenían que “conocer solos y se tienen que reclamar o se tienen que hablar solos”.

Cuando logró llegar a su hogar, encontró a Nicolás sentado en las escaleras y le dijo: “' Es que qué impacto mamá', para él fue como un impacto”, recordó la actriz, reseñó Univisión.

Erika explicó que para su hijo conocer a su progenitor “fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse, sí tengo una persona y existe”, pero eso no cambió su relación madre e hijo, “nos fortaleció y unió mucho más”.