Las fotos de Galilea Montijo con Playboy que nos recuerdan que la sensualidad no acaba a los 50

Si alguien sabe robarse los reflectores esa es Galilea Montijo, quien actualmente está en boca de todos luego de posar muy sexy para la revista Playboy.

A sus 49 años, la mexicana dio varias lecciones: la primera es que no hace falta desnudarse para lucir hermosa y provocativa, mientras que la segunda es que la sensualidad no acaba a los 50 años.

La famosa sorprendió al lado de French Montana para protagonizar el número que saldrá fuera de las fronteras de su país, mostrando parte de sus atributos sin ser vulgar o demasiado sugerente, luciendo como toda una diva en distintos cambios de ropa.

De inmediato los buenos comentarios inundaron las redes sociales, elogiando a la presentadora de Hoy por arriesgarse a salir de su zona de confort para mostrar su lado más pasional.

“Wow, la portada”, “Estás en todo”, “Diva total”, “La estás rompiendo muy cabrón”, “Te mereces todo el éxito del mundo”, “Qué hermosa portada, me encanta”, “Super preciosa, no me lo esperaba pero lo tienes muy merecido”, “Grrr, espectacular”; fueron parte de los elogios de sus fans.

Galilea Montijo se ha seguido reinventando profesionalmente, mostrando todo su talento como modelo e influencer, pues se sigue posicionando como una de las íconos de estilo y belleza más importantes de México con su trabajo para Playboy.

Por otro lado, también significa un ingreso muy jugoso para ella, puesto que según varios medios locales habría recibido un pago de 10 millones de pesos mexicanos por esta colaboración, cifra que ronda los 53 mil dólares estadounidenses.

Igualmente se relacionó con French Montana, rapero, cantante y compositor marroquí, así como fundador y CEO de Cocaine City Records, quien ha logrado posicionar algunos éxitos en el mercado musical.