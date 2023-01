“No la supera”: Christian Nodal sigue tras Belinda luego de “revelar” nuevo romance con empresario

Belinda no pierde el tiempo en el pasado y aunque como siempre se ha mantenido muy hermética respecto a su vida privada, ha dado mucho de qué hablar por un supuesto nuevo novio.

Y es que hace algunos días, la cantante estuvo en un centro nocturno de Polanco, acompañada por el empresario mexicano Gonzalo Helva que es el heredero del Palacio de Hierro.

“Según nuestra fuente, le dio un beso al joven que hace unos meses negó como su novio, quien durante toda la noche trató de manejarse en bajo perfil. Analizamos la imagen cuadro por cuadro y en efecto, le da un beso a alguien, pero no se alcanza a ver detalladamente el rostro de su actual pareja”, se reveló en el programa Venga la Alegría.

Belinda ya tiene novio oficial hermanas que barbara de Regil @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/2i0h9wSlYZ — La Oreja 💣 (@laoreja_tv) January 25, 2023

Esto sumaría a los rumores que surgieron en septiembre del año pasado, cuando se les vio muy juntos durante la inauguración de la sucursal de Palacio de Hierro en el centro comercial Mitikah.

Ha pasado casi un año de la mediática ruptura de Belinda y Christian Nodal pero el cantante le sigue dedicando versos.

Y es que aunque el intérprete de regional mexicano ahora tiene una relación con la rapera argentina Cazzu, parece que “no supera” a su ex, o así lo han plasmado usuarios de redes sociales.

Y es que su nueva canción “Por el resto de tu vida”, la cual originalmente lanzaría con Belinda, terminó siendo grabada con la voz de la argentina Tini Stoessel.

A través de una transmisión en Twitch, antes del lanzamiento oficial, el cantante fue cuestionado por haber tomado esta decisión a lo que respondió: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”.

Fotos promocionais de Tini e Christian Nodal para "Por El Resto De Tu Vida" ❤️‍🔥 pic.twitter.com/eKV1qrpbZG — Portal TINI Brasil 🏹 (@PortaITiniBr) January 28, 2023

La ruptura de Nodal y Belinda no sólo significó la cancelación de una boda sino de varios proyectos que tenían planeados, entre ellos canciones.

En un comunicado de prensa enviado por su agencia Latin Iconos se explica que la canción “es muy especial” y ante los fanáticos pareciera la dedicatoria perfecta al amor que sintió por Belinda.

“Es una canción muy especial para mí, que compuse junto a Edgard Barrera y Elena Rose, para honrar al amor… Todos en algún momento de nuestras vidas, o en varios, nos sentimos tan enamorados que solo soñamos en pasar el resto de nuestras vidas con esa persona. Se trata de celebrar el amor de la manera más genuina, el que también siento por todos ustedes, mis fans, a quienes amo tanto”, explicó.

Y es que la letra dice: “Tú te ibas, pero ya ese día y otra noche más que fuiste mía. Ahora, ¿qué hacemos si esto va en serio? Hago todo pa’ que tú sonrías y esas cosas no parecen mía’. No sé que es esto, pero me presto. Si el amor solamente pasa una vez en la vida (...)”