La fría reacción de Elizabeth Álvarez hacia Jorge Salinas que muchas aplauden por la infidelidad

Las últimas semanas tanto Jorge Salinas como Elizabeth Álvarez han estado en el ojo del huracán por una presunta infidelidad del actor con su nutricionista.

Incluso, hasta circularon en las redes sociales fotos muy comprometedoras de los dos en los que se les ve en actitud romántica, aunque el mexicano salió a defenderse de las acusaciones.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y lamenta que este tema mediático este en boca de todos. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido”, expresó, pese a que fue captado besando a Anna Paula Guerrero.

Sin embargo, la que parece no creer en la versión de Jorge Salinas es la propia Elizabeth Álvarez, quien recientemente fue captada en público marcando distancia hacia su esposo.

El video se ha hecho popular en la red social TikTok, en donde muchos internautas marcan que es la prueba de que la actriz se encuentra decepcionada y molesta por este escándalo.

En las imágenes, ambos aparecen asistiendo a una actividad de su hija, pero llegaron separados y se mantuvieron distantes. Incluso, ella no le dirigió la mirada, mostrándose muy seria y fría, algo que sus fans aplaudieron.

Él en todo momento decidió sentarse lejos de ella y se ignoraron, conversando con otras personas o usando el celular.

“No se merece más que tu rechazo”, “Tremendo mujerón que tiene y no lo sabe apreciar”, “No sé que le vio a Jorge”, “Por favor Elizabeth abre los ojos”, le dijeron. Actualmente tienen 11 años de casados y dos hijos.