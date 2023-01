“Estaba llena de inseguridades”: Así superó Shakira el bullying por su voz y nos inspira

Shakira, al igual que cualquier otra persona, ha tenido que reponerse a duras críticas y hasta que le dijeran que no era lo suficientemente talentosa para seguir sus sueños.

Incluso hubo gente de su entorno que no creyó en sus capacidades, intentaron desanimarla y la hacían dudar de sí misma, algo a lo que tuvo que reponerse para terminar convirtiéndose en una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos.

Es bien conocida la historia de su rechazo cuando buscó entrar al coro del colegio. En aquel entonces, el profesor de música le cerró las puertas porque “sonaba como una cabra” y no se acoplaba al resto de las voces.

Pero esa no fue la única vez que Shakira recibió bullying por su voz, ya que fue una constante durante su infancia y adolescencia tras darse cuenta que su vocación era convertirse en cantante.

“Sí, mis amigas me decían que sonaba como una cabra. Era una forma pasiva de hacer bullying, pero yo pasé por encima de eso e incluso seguimos nuestra amistad”, expresó en una entrevista tiempo atrás.

“Entendí que no debía cambiar nada de mí para complacerlas. En eso me ayudó mucho mi padre y mi madre, que me enseñaron mucho a valorar mucho mi voz y mi talento”, dijo.

“Al final conservé mi vibrato y eso se convirtió en mi firma”, agregó, dando una poderosa lección de fortaleza, amor propio y perseverancia para ir detrás de los sueños sin importar el qué dirán.

“De niña y adolescente estaba llena de dudas, de inseguridades. Mis padres eran las personas que me reafirmaban y me validaban, gracias a ellos pude salir adelante”, manifestó, inspirando a muchas mujeres que al igual que ella, pueden llegar a subestimarse por las comparaciones o las críticas de otra persona.