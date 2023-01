Shakira alejaría a sus hijos de la familia de Piqué: por esto es válido cortar lazos

“Me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”, se ha convertido en una de las frases más sonadas de su sencillo Music Sessions #53 pues es un señalamiento directo a Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué.

En los últimos días la mala relación que hubo entre ellas ha sido tema de conversación, especialmente tras la viralización de un video en el que la señora Bernabeu aparece discutiendo con la colombiana, presuntamente por haber llevado una vestimenta “inapropiada” a un evento.

En un momento se ve cómo ésta la calla para luego sujetarla de las mejillas mientras Piqué veía todo sin intervenir.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

Ahora ha trascendido por parte de fuentes consultadas por la revista Lecturas de España que Shakira le habría pedido a sus hijos Milan y Sasha que no llamen abuela a Montserrat. La razón sin duda tiene que ver con el mal trato que ha recibido por parte de ésta, incluyendo el hecho de que sabía que su hijo la estaba engañando con Clara Chía y se lo ocultó por mucho tiempo.

Eso sí, la misma revista aseveró que Bernabeu le habría pedido a Piqué que dejara de burlarse de Shakira para no provocar más ataques. Asímimo aseguran que su intención también es “recuperar el cariño de sus nietos”.

“Cuando Gerard Piqué viajaba por futbol y Shakira con sus giras, los niños a pesar de tener nanas, acaban siempre cenando y haciendo la tarea en casa de los abuelos”, informaron fuentes consultadas por la revista.

Mientras algunos han criticado a la colombiana por presuntamente querer alejar a sus hijos de los padres de su ex pareja, otros defienden que está en todo su derecho ya que las relaciones familiares no siempre son positivas y Montserrat no ha sido el mejor ejemplo para los pequeños.

Para Shakira sus hijos siempre serán un prioridad y válido alejarse por ahora

Muchas personas toleran relaciones tóxicas porque piensan que se supone que la familia siempre debe permanecer en contacto. Incluso pueden tener la esperanza de que la otra persona cambie aunque en realidad esto no sucede tan fácil.

Sea cual sea el motivo, mantener una relación tóxica puede tener graves consecuencias en tu bienestar. Por ello, cortar los lazos con alguien puede ser una respuesta saludable cuando se encuentra en una circunstancia complicada.

Es un hecho que las relaciones tóxicas pueden afectar tu salud mental. Ya sea que tu autoestima se desplome como resultado del abuso emocional y que ello lleve a presentar mayores problemas mentales o de salud física

Un estudio de 2007 encontró que estar en una relación negativa aumenta el riesgo de eventos cardíacos, incluidos ataques cardíacos fatales. Las relaciones familiares deficientes también se han relacionado con esto. Además, mantener una relación con una persona poco saludable también significa que tendrá menos tiempo para dedicarse a relaciones que sí son saludables.

Para que sus hijos estén bien, Shakira también debe estar bien. Es válido querer enfocarse en sanar las heridas lejos del entorno que le ha hecho tanto daño.