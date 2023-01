“Eres la Clara Chía”: acusan a Michelle Renaud por la ruptura de Matías Novoa y su ex

Michelle Renaud está celebrando su romance con Matías Novoa a tope pero aunque se ven más enamorados que nunca, no han dejado de dividir opiniones respecto a su relación.

Fue a inicios de octubre del año pasado cuando ambos aceptaron públicamente que estaban enamorados, luego de haber protagonizado juntos La Herencia.

A partir de ahí han mostrado a través de redes sociales los momentos más especiales, incluyendo la convivencia con sus hijos y sus planes por formar una familia.

Novoa y Renaud recientemente celebraron sus primeros 6 meses de relación, asegurando que quieren estar juntos el resto de sus vidas.

“Seis meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor, Matías Novoa, que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas venturas. Te amo pololo. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer esta relación día a día hasta envejecer. PD: Me encantan tus canas,” escribió la actriz entre emojis de corazones.

Aunque todo va marchando viento en popa entre ambos, usuarios de redes sociales se han dedicado a señalar a la actriz por el divorcio de Matías Novoa, comparándola incluso con Clara Chía.

El nombre de Clara Chía Martí no ha dejado de ser mencionado desde que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué con ella y junto con el tema BZRP Music Session Vol. #53, se ha convertido en un referente para todas las traiciones.

¿Qué tiene que ver Michelle Renaud con ella? Que aparentemente fue “la razón” detrás del divorcio de Matías Novoa.

En 2019, Matías Novoa se casó con la actriz Isabella Castillo, a quien conoció cuando ambos filmaban la serie El Señor de los Cielos. Luego de tres años juntos, dieron punto final a su relación pero se ha especulado que fue porque el actor se enamoró de Renaud.

“ISABELLA ES UNA DIOSA EN COMPARACIÓN CON ESTA NIÑA: cambiaste un rolex por un casio...”. “Clara-mente se ve q estas feliz. Pero yo se q en unos mesesitos cambiaras de hombre,d pareja como de calzones claramente se verá venir”. “Esta mujer es una Clara Chía”. “Matías Novoa se divorció porque apareció Michelle Renaud”. “Se me hace que Michelle Renaud fue la tercera y por eso Matías se divorció”, se lee en redes sociales.

Sin embargo, no hay nada confirmado que diga que el actor se enamoró de Renaud estando aún casado pues la relación inició muy poco tiempo después de que firmó el divorcio y ella se separón de Danilo Carrera. La misma Isabella afirmó que habían terminado su relación “bajo las mejores condiciones”.

“Después del divorcio pasé por muchas etapas, primero el enojo. No con Matías, yo a Matías lo quiero mucho, (sino) el enojo de sentir que fracasó algo. Sabes, de que a lo mejor fracasé en mi matrimonio”, explicó.

Para Isabella Castillo fue un golpe muy duro la separación, pero siguió con su vida profesional y actualmente tiene una relación con Grabriel Romero.

“La ropa sucia se lava en casa”: Michelle Renaud arremetió en contra de Shakira por la canción a Piqué

Michelle también ha sido muy criticada por haber atacado a Shakira tras el lanzamiento del tema con Bizarrap. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la protagonista de telenovelas como La Herencia le recordó a la barranquillera que Piqué es el padre de sus dos hijos y que por eso no debía atacarlo como lo ha estado haciendo.

“Qué pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos. La ropa sucia se lava en casa. Los niños siempre deben estar primero que el ego”, publicó en sus historias de Instagram.