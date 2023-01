Famosas apoyan a Shakira contra Piqué: Paquita la del Barrio hasta su ‘bendición’ le dio

Shakira se fue con todo contra Gerard Piqué, Clara Chía y hasta la ex suegra en su nueva canción BZRP Music Session Vol. 53. A través de frases como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, la colombiana hizo referencia a todo aquello que marcó su ruptura y cómo no se deja de nadie porque ella “vale por 2 de 22″.

La frase que más resuena ahora como nueva motivación reza: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Ante esto, fans iniciaron todo un movimiento de apoyo para Shakira en redes sociales y las famosas no se quedaron atrás.

Para sorpresa de todos, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, quien supuestamente ha tenido una “eterna rivalidad” con Shakira, mostró su apoyo a través de emojis de fuego.

Carmen Villalobos, quien también tuvo un año complicado debido a su separación de Sebastián Caicedo, le comentó emojis de cara enamorada y fuego en la publicación.

Otras famosas como Lali Espósito aprovecharon para defender a la intérprete de quienes la llaman “ardida”.

Desde cuando escribir una canción con despecho,bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música chiks Y esto se hace desde siempre .Se ve que llama mas la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira no? — Lali (@lalioficial) January 13, 2023

Por otro lado Belinda no dudó en plasmar un mensaje que dice: “Reina yo te apoyo!!!”. La cantante también estuvo envuelta en un escándalo por su ruptura con Christian Nodal por lo que es seguro que una canción como la de Shakira es un recordatorio para levantarse.

La famosa que más aplausos se llevó por mostrar apoyo hacia la barranquillera fue nada más y nada menos que Paquita la del Barrio.

Y es que en medio de la división de opiniones que provocó el tema, algunos compararon a Shakira con la intérprete de “Rata de dos patas” como si fuese un insulto.

Shakira se convirtió en Paquita la del Barrio tan gradualmente que no nos dimos cuenta.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/rHYaxSkHD6 — Jorge Duhalt  (@JorgeDuhalt) January 12, 2023

Es mi imaginación? O la sesión 53 de Shakira y Bizarrap es una copia de Paquita la del barrio? pic.twitter.com/YaPQ3Rg8zE — Lovely Peaches Moldova 🇲🇩 (@Techiteruel) January 12, 2023

Animal rastrero, culebra ponzoñosa, te odio y te desprecio.



La Bzrp session 53 con Paquita la del Barrio.



Yo no veo a Shakira por ninguna parte.



🔊 pic.twitter.com/D0mml3pr04 — Noemí Jorge ~ SAI⁵⁵ (@noemij10) January 13, 2023

Para algunos, el que Shakira haya “insultado” a Piqué y Clara Chía como lo hizo en BZRP Music Session Vol. 53 es el equivalente a la forma en la que Paquita se expresa de los hombres en sus canciones.

Francisca Viveros Barradas, conocida como “Paquita” es considerada “la Reina del Pueblo” o “la Guerrillera del Bolero”. En sus canciones se expresa en contra de la cultura machista, con lo que marcó un parteaguas en su época.

En el año 2004, Rata de dos patas se convirtió en la dedicatoria perfecta para esos ex traicioneros.

Ahora, es la mexicana quien ha mostrado su apoyo a la colombiana

Fue el usuario @ErikSaldanaMX quien preguntó directamente a Paquita: “¿Eres team Shakira?”, a lo que ésta respondió “Lo somos, Shakira team”. Además, en su cuenta de Instagram la famosa de 75 años publicó una fotografía en la que agregó un breve “Un abrazo para Shakira”, etiquetándola.