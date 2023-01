¿Sintió competencia? Aseguran que Clara Chía “mejoró” su look tras rumores de infidelidad

Gerard Piqué no pierde el tiempo si se trata de ser infiel, lo hizo con la madre de sus hijos, Shakira, con la que estuvo 12 años juntos y la engañó con Clara Chía Martí, la metió en la casa que compartía con la cantante cuando estaba de gira.

La prensa rosa española asegura que la joven de 23 años, a quien se le ve muy enamorada, también ha sido engañada por el exfutbolista con una joven abogada, quien es familiar de uno de sus excompañeros del Barcelona.

Según el paparazzi Jordi Martí, Piqué veía a esta tercera mujer, mientras “le rogaba” a Shakira y salía con Clara Chía Martí. Se trata de Julia Puig Gali es prima de Roqui Puig, excompañero del Barcelona de Piqué, reseñó Panorama.

Ya hay una lista del porque la relación de Shakira y su expareja no funcionó, pero cuando tratamos el tema de la infidelidad a su novia actual y se hacen comparaciones, es obvio que por muy bonita que sea Clara Chía, en elegancia, buen vestir y presencia, la abogada también de 23 años la deja muy mal parada, pero no más que Shakira.

La trabajadora de Kosmos ha sido calificada por muchos internautas como “fachuda” por su manera tan desaliñada y descuidada de vestir, tanto que ha sido motivo de burlas, críticas, comparaciones y memes que ruedan en todas las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas semanas Clara Chía como que se ha hecho unos arreglitos para mantener su relación a flote y que Piqué no siga mirando hacia Julia Puig.

Pero es imposible no recordar que los looks que se atrevió a lucir Clara Chía cuando se descubrió su relación con el culé del Barcelona, serán recordados no por buenos, sino por terribles.

Aquí recordamos algunos:

El famoso vestido de rayas multicolor

Fue la primera imagen que llenó revistas y portales web que dejó una muy mala impresión de Clara Chía por lo mal que lucía con ese vestido multicolor de la marca Missoni, valuado en $1500 USD.

Ha sido el de lo más controversiales de la joven, lo combinó con sandalias de vinilo transparente y melena suelta despeinada, un detalle que deja claro que a Clara le gusta el estilo informal, hippie y bohemio.

El look playero negro con bolso de color

Si es cierto que el negro te da elegancia y te estiliza el cuerpo, en el caso de Clara Chía la hace ver de más edad y no existe una definición de su cuerpo que bien le vendría el color, pero con un modelo muy diferente.

Además, una bolsa tipo crochet amarilla no es para nada un accesorio que luzca con ese outfit.

La blusa de mangas abullonadas

Fue uno de los momentos más románticos con Piqué en el concierto de Dani Martín, donde Clara Chía lució una blusa negra de mangas abullonadas y pantalón del mismo color con caída, que le quedaba muy largo.

Lo combinó con botines, el mismo estilo desenfadado y desaliñado al que está acostumbrada la joven.

Jersey hasta en restaurantes

En los looks de Clara Chía nunca falta el jersey muy ancho de mangas largas, tan informales que generó tantas criticas que el propio Piqué optó por usar uno igual al de su novia para quedar a tono con ella.

Incluso ambos fueron fotografiados por los paparazzis entrando a un restaurante de lujo cerca del piso donde Piqué tiene su apartamento de soltero, jersey nada acorde para la ocasión.