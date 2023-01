Shakira pasó del amor al odio con sus exsuegros: Joan Piqué la tragaba por ser madre de sus nietos

Desde que Shakira lanzó su canción con Bizarrap en contra de Gerard Piqué y Clara Chía Martí, “Music Sessions #53″, las relaciones con la familia paterna van en declive.

Obviamente entre la agresión de su exsuegra, Montserrat Bernabeu, que no se sabe si el video es reciente; el apoyo a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel Piqué a la barranquillera; la bruja mirando a la casa de los abuelos de Milán y Sasha y el exsuegro portando un Casio como en señal de provocación, parece que en esta guerra no hay tregua.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

En Twitter y TikTok, el video de la madre de Piqué, teniendo una acalorada discusión y la manera como Montserrat le agarra la cara violentamente a la interprete de Monotonía, además con Piqué de espectador y sin hacer absolutamente nada, es más que evidente que esa buena relación que se mostraba en las redes sociales no existía.

Armonía familiar ¿Pura pantalla?

Esas fotos donde salían felices Montserrat, Joan, Gerard y Shakira eran ¿Pura pantalla? Lo que si es cierto es que, en tiempos remotos, la barranquillera no faltaba en las reuniones del clan Piqué en la casa familiar de Lloret de Mar.

Estaba contenta con ser parte de la familia del exfutbolista, hasta llamaba a Montserrat Bernabéu «mi suegrita» y todo parecía que no había tensión alguna entre ambas, reseñó el portal Mujer Hoy.

Pero todo cambió con la irrupción de Clara Chía en la vida de Gerard Piqué, pues algunos medios revelaron que sus padres sabían de esta relación paralela mucho antes de que la cantante fuera consciente de ella e incluso la apoyaban.

De allí la estrofa de la canción con Bizarrap: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

¿Sana relación con Joan Piqué?

Según la revista Caras, con su exsuegro, Joan Piqué, había una “sana relación”, demostrada en 2011 cuando el abuelo paterno de los hijos de Shakira sacó un libro llamado “Dos Vidas”, en el que mencionó que no le molestaba la ‘faceta’ de ser suegro de Shakira.

“Ser padre de Gerard me condiciona más que ser el suegro de Shakira, aunque no me molesta ninguna de las dos facetas”, redactó, una oración que deja mucho qué pensar.

Aseguran que, para publicar esta obra, el abogado y empresario pidió permiso a la colombiana para incluirla, y ella aceptó gustosa.

La indirecta de Joan portando un Rolex

Recientemente, Joan Piqué llegó a la Kings Leagues con un coche de alta gama y un Rolex en su mano y fue increpado por los fans de la cantante que le cantaban parte de Session 53, mientras abandonaba el recinto.

Los fans se despidieron del exsuegro de la interprete de Te Felicito y Monotonía al grito de “Shakira, Shakira, Shakira”, lo que evidentemente molestó al abogado, quien arrancó su coche de forma brusca y desapareció, reseñó el portal 20Minutos.

Clara Chía la manzana de la discordia

Definitivamente el rompimiento de esta familia tiene nombre y apellido, Clara Chía Martí.

No solo Piqué se atrevió a meter a la joven de 23 años en la casa donde vive Shakira y sus hijos cuando la cantante salía de giras; sino que los padres del exfutbolista irrespetaron a la madre de sus nietos, metiendo en su casa a la actual novia de su hijo y apoyando una relación que nació de la infidelidad.

Ante esto, Shakira aguantó callada hasta que lanzó esa canción, donde clara-mente expresa todo el daño que le ha hecho tanto su expareja como sus suegros.

Según informó el portal Chance hace unos días, Shakira habría decidido levantar un muro para poner una distancia con los padres de Piqué, pues las dos residencias quedan juntas, incluso, están conectadas por algunas zonas comunes, como el jardín, esto para evitar que ella y sus hijos vean pasear a Clara Chía de la mano con sus exsuegros y escenas de amor con el exfutbolista.