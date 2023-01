Padre de Piqué quedó rodeado de fans de Shakira y no lo perdonaron con los ataques

Shakira no tuvo la mejor relación con la familia de Piqué. Foto: Instagram @shakiraa03 / @shakira

Shakira y sus fans se han convertido en la peor pesadilla de los Piqué quienes no pueden salir a la calle sin ser insultados luego de la session de la cantante con Bizarrap donde quedó salpicado Gerard Piqué, su novia Clara Chía Martín, y también Monserrat Bernabeu, la madre de su ex quien ha sido acusada de ser una bruja.

A través de las redes sociales han quedado expuestos que demuestran que la colombiana no era querida por la familia del padre de sus hijos, no solo por no ser catalana, sino también, por ser cantante y 10 años menor que el exfutbolista.

Ante las distintas muestras de maltrato hacia Shakira como el reciente video donde su exsuegra le toca la cara mientras la manda a callar, sus fans se han encargado de mostrarles todo su rechazo y ahora le ha tocado el turno a Joan Piqué, el padre de Gerard.

Momento en el que el padre de Piqué es repudiado por los fans de Shakira

Los padres de Piqué no solo no les agradaba la intérprete, sino que tampoco la respetaron al igual que su hijo al recibir a su casa a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel y ahora enfrentan las consecuencias de su traición.

Joan Piqué llegó a la transmisión de la Kings League que organiza su hijo y fue rodeado por las personas que se encontraban en el lugar para abucheado y mostrar su apoyo a quien fue su nuera con su último tema.

Yo lo de los fanáticos zumbados, increpando al padre de Piqué, mofándose y cantando la canción...

Me parece absolutamente asqueroso, todo mi apoyo a este señor y a la familia de Gerard Piqué. De un madridista. pic.twitter.com/eCyL1gNq2S — Jero (@Jero20033756) January 24, 2023

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, se les oye decir y también le gritaron “Shakira, Shakira, Shakira”.

El hombre de 63 años llegó en un Renault le dijeron: “¿Y el Twingo? ¡Tiene un Rolex!”, mientras permanecía con su rostro serio y las ventanillas del auto arriba.