Los 5 peores looks de Shakira a lo largo de su carrera: hasta ella los odió

Shakira revela sus peores looks Captura de pantalla YouTube NBC The Voice

Aunque Shakira es una de las famosas más hermosas del mundo del entretenimiento, al igual que muchas, también ha errado en la elección de algunos de sus looks.

Su buen gusto para la moda a veces le ha fallado, algo que incluso reconoció años atrás en una entrevista con la revista Vogue, a la que le confesó cuáles son esos outfits que planea más nunca volver a usar.

Los peores looks de Shakira

“Uy, qué mal corte de pelo”, fue lo que dijo entre risas al rememorar este atuendo que llevó en 2012 cuando fue homenajeada por el Ministerio de Cultura del gobierno francés.

En aquel entonces ella llevaba un bob, recomendado por su suegra, que no le encantó. Para la cita, además, portó un minivestido de estampado blanco y negro, con botas altas que la hizo ver mayor.

“En este vestido parezco un tamal mal envuelto, aquí”, agregó al verse posando con un vestido de animal print de leopardo en tela satinada, que pese a que marcó su figura, no iba acorde con las tendencias de aquel momento.

Asimismo, la colombiana tampoco amó el look que llevó para los MTV Awards de 2001, donde dijo que lucía como “Xena, la princesa guerrera”, por su atuendo de top revelador que dejó a la vista su abdomen, pantalón bajo y un accesorio alrededor de la cabeza. “No sé en que estaba pensando”, afirmó.

“Uy, qué estaba pasando ahí”, fue lo que atinó a decir cuando vio su look para la alfombra roja DIVA del año 2001 donde se enfundó con un top de malla con una minifalda negra y un botas altas. “Aquí no sé que me pasó”, agregó.

“En este mucho maquillaje. ¿Y esos jeans? ¿Qué es eso por dios?”, dijo horrorizada cuando recordó su look para asistir a los Latin Grammy a inicios de los 2000 y era una estrella en ascenso, probando que hasta las más fashionistas se equivocan.