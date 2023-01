Hijos de Shakira tienen prohibido llamar “abuela” a la madre de Piqué

Luego de que Shakira mencionara en su session junto a Bizarrap a su ex suegra, Montserrat Bernabéu, se han vuelto virales distintos vídeos de lo que fue su pésima convivencia y la mala relación que tenían, pues la catalana no avalaba que su hijo estuviera junto a una mujer que no fuera esáñola y tuviera 10 años más que él.

Sin embargo, fueron 12 años los que la colombiana estuvo con Piqué y con quien tuvo a sus dos hijos: Milan y Sasha, por quienes ser verán obligados a ser familia de por vida.

Shakira se ha convertido en una verdadera pesadilla para los Piqué y ahora se dio a conocer que sus hijos tienen prohibido llamarle “abuela” a Bernabéu.

La razón por la que los hijos de Shakira no pueden llamar abuela a la madre de Piqué

Según la revista Lecturas, la madre de Piqué estaría pasando sus peores momentos, debido a que ella si intentó que ambos se reconciliaran y al no lograrlo, intentó que la separación de su hijo con la cantante se diera de la mejor manera, pero terminó salpicada con sus letras.

Y es que los padres de Piqué lejos de apoyar a Shakira, le abrieron las puertas de su casa a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel, situación que quebró por completo la relación entre suegra y nuera y la que llevó a la famosa a colocar una bruja en su balcón mirando hacia su casa.

En medio de las constantes peleas familiares, la intérprete le habría prohibido a Sasha y Milan que dejaran de llamar llamar “abuelo” al padre de Piqué y “abuela” a Montserrat debido a que le ponía triste, situación que ha afectado a la doctora por seguir los pasos de su madre.