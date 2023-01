Piqué humillado y Shakira alabada: así fue como los recibieron en el cumpleaños de su hijo Milán

Este fin de semana Piqué y Shakira celebraron lo único que tienen en común, a uno de sus hijos, Milán, quien estuvo de cumpleaños.

Y es que este domingo fue el cumpleaños 10 del hijo mayor de la expareja, por lo que hicieron una tregua momentánea para festejarlo.

Sin embargo, no lo hicieron juntos, sino por separado, pero sí coincidieron en el mismo lugar, y es que la colombiana le hizo una fiesta a su hijo en su casa, y Piqué acudió a la que era su casa para recogerlo horas más tarde.

Justo en este lugar, muchos fans y paparazzis se dieron cita para ver este día tan especial para Shakira y Piqué y le mostraron su amor a la colombiana, mientras que al futbolista su rechazo.

En el cumpleaños de Milán: así fue como humillaron a Piqué y alabaron a Shakira

Los fans estaban afuera de la casa de Shakira, y fue tanto el amor que le mostraron a la colombiana que salió al balcón para agradecerles.

La famosa llevaba una sudadera blanca que decía “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, con pantalón deportivo y gorro, y se mostró muy sonriente, mostrando su amor.

Por su parte, Piqué fue asediado mientras salía de la casa de Shakira con su hijo Milán, y hasta le preguntaron por el nuevo tema de la cantante, sin dejarle paso para que se fuera, mostrándole así su rechazo.

“Aquí se ve quién es el malo y quién la buena”, “jaja amé como le mostraban su odio a Piqué”, “por favor esas preguntas no las deberían hacer frente al niño”, “Shakira siempre la más amorosa y amada”, y “amo como le muestran su amor a Shaki”, fueron algunas de las reacciones en redes.

