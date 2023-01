“No tiene nada de Piqué”, las fotos de Shakira con cabello negro que prueban que Milán es su copia

Shakira tiene una relación muy especial con sus dos hijos Sasha y Milán, tanto que ellos la han ayudado en estos momentos tan difíciles que ha vivido tras la separación de Piqué, quien la traicionó con otra.

En medio de tanto dolor sus hijos y la música la han hecho superar a su ex, y constantemente es captada de viaje o paseo con sus pequeños que son su mejor compañía.

Y no solo tienen una gran relación y conexión, muchos aseguran que su hijo mayor Milán es idéntico a Shakira, pero no ahora, sino cuando tenía el cabello negro en su adolescencia.

Milán es idéntico a Shakira cuando tenía el cabello negro y estas fotos lo prueban

Milán ya tiene 9 años y es un niño muy maduro e inteligente, y también muy parecido a su mamá, y de eso no quedan dudas.

Así lo confirman las fotos de Shakira en su adolescencia donde tenía el cabello negro y largo, cuando comenzó su carrera musical.

Y es que el pequeño tiene su nariz, labios, y mucho del rostro de su mamá, y como tiene el cabello oscuro como ella solía tenerlo, se parecen mucho, lo que ha sorprendido a muchos.

“Wow Milán de verdad es igualito a Shakira”, “gracias a Dios salió como la mamá y no como el papá”, “que niño tan lindo, es igualito a Shaki con cabello negro”, “de tal palo tal astilla, es la copia de su mamá”, y “el que diga que Milán no se parece a Shakira, no ha visto cómo se veía ella con cabello negro”, son algunos de los comentarios en redes.

Los cambios de look de Shakira

Fue a los 13 años cuando Shakira comenzó su carrera musical, y en 1991 , a los 14 firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia, sorprendiendo al mundo con su belleza y talento.

La colombiana siempre se caracterizó por tener el cabello negro y largo, pero en el 2000 dejó el negro de lado y optó por llevar el cabello rojo, y luego pasó al rubio.

Muchos han olvidado cómo lucía la colombiana con cabello negro, pero estas fotos lo recuerdan y demuestran que sin duda su hijo es su copia.