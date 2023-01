“La familia no tiene que meterse”: por esto acusan a Chris Hemsworth de rechazar a Miley Cyrus

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se enamoraron desde 2009, cuando ambos protagonizaron The Last Song. La propia cantante lo describió que tuvieron una “química instantánea”, lo que los llevó a una relación intermitente que duraría 10 años.

Durante ese tiempo, Miley y Liam tuvieron varias rupturas y reconciliaciones, así como una cancelación de compromiso, un reencuentro, una boda y un divorcio.

Aunque ambos dijeron en sus respectivas declaraciones que le deseaban bien al otro, Chris Hemsworth, el hermano mayor de Liam, no pudo ocultar el gusto que le daba que finalmente Miley se alejara.

Fue en una entrevista con News.com.au. que el actor hizo algunas declaraciones en las que si bien no mencionó a la cantante, sí hizo algunas referencias que apuntaban a tratar sobre ella.

Durante la entrevista, Chris estaba hablando sobre la portada de Men’s Health que protagonizó Liam y cómo se había convertido en “el mejor Hemsworth”.

“Creo que lo ha hecho”, dijo Chris. “¿Viste la portada de Men’s Health? Pensé: ‘No está mal, chico. No está mal’. Está entrenando y manteniéndose en forma, y de regreso en Australia haciendo lo suyo. Es la vida australiana, supongo. Lo sacamos de Malibu !”, agregó entre risas.

Liam y Miley vivieron juntos en Malibú y la misma cantante lanzó una canción con ese nombre para hacer referencia a la reconciliación que tuvo con el actor en 2017. En 2018 esa casa se incendió y fue una de las razones por las que se aferraron el uno al otro, a pesar de que no estaban del todo bien.

“Lo que Liam y yo pasamos juntos nos cambió”, dijo Cyrus a Vanity Fair en 2019. “No estoy segura si no hubiéramos perdido Malibu, hubiéramos estado listos para dar este paso o incluso casarnos...Pero el momento me sentí bien y voy con mi corazón”, declaró. Poco después se divorciaron.

Ahora con el lanzamiento de Flowers y las referencias a ese fallido matrimonio, las palabras de Hemsworth resurgieron, adquirieron un significado completamente distinto que ha hecho enfurecer a los fans.

“La familia no tenía por qué meterse. La relación era de Miley y Liam”. “De nada sirve hacerle la vida imposible a la pareja de algún familiar porque a ti no te guste o cae bien. Al final, no eres tú quien esta con esa persona. Y segundo le creas una infelicidad e incomodidad a tu familiar innecesaria”. “Meterse con la relación de su hermano no está bien. Cuando eso pasa sólo se encaprichan y alejan más”. “Eso de te casas con la familia es horrible porque se vuelve un círculo tóxico si no te quieren”. “Si la familia de tu pareja te quiere es perfecto pero si no , da igual mientras la persona te valore y te respete por encima de todo”, se lee en redes sociales.

Cuando te casas con tu pareja, en realidad te estás casando con toda su familia. Para algunos, esa “familia adquirida” es una bendición pero para otros, cultivar una relación saludable con los suegros y cuñados resulta ser más difícil, ya sea debido a conflictos de personalidad, puntos de vista diferentes o problemas para mantener los límites apropiados.

Las rupturas pueden ser difíciles, especialmente si se trata de un matrimonio fallido y la familia se involucra.

Miley Cyrus nunca fue aceptada por la familia de Liam por su estilo de vida. Al igual que con cualquier ruptura de una relación de mucho tiempo, la familia de cada persona tendrá sus opiniones sobre lo que sucedió. Y lo más probable es que los problemas se agranden.

Chris Hemsworth aparentemente se sintió aliviado por el divorcio de Liam Hemsworth y su esposa Elsa Pataky también tuvo sus opiniones en contra de Miley.

Nadie creería que había problemas ya que Miley Cyrus de hecho, pasó mucho tiempo con Liam Hemsworth y su familia. Sin embargo, nunca estuvieron del todo de acuerdo sobre ella.

Incluso antes de que Chris Hemsworth dijera algo sobre la separación de Cyrus y Liam, su esposa, Elsa Pataky, criticó a Cyrus durante una conversación con ¡Hola! en 2019.