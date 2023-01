“Contigo no regreso ni que supliques”, así fue como Piqué le pidió a Shakira volver cuando ya estaba con Clara

“Contigo ya no regreso ni que me llores”, así fue como Piqué le pidió a Shakira volver cuando ya estaba con Clara Instagram @clarachia55 / Getty Images : Pascal Le Segretain

La guerra entre Shakira y Piqué continúa, y es que a una semana que la colombiana estrenara su tema junto a Bizarrap dedicado a él, se han descubierto nuevos detalles.

Mucho se ha dicho de cómo fue la ruptura y cómo Shakira se enteró que le era infiel, algunas cosas son ciertas y otras no, pero la que fue confirmada es que el futbolista sí le pidió a la cantante volver.

Así lo confirmó el periodista Jordi Martín, quien ha estado detrás de la expareja desde hace muchos años y ha revelado muchos secretos.

Así fue como Piqué le pidió a Shakira que regresaran cuando ya estaba con Clara

Una de las frases más polémicas de su Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap dice “yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques”.

Y aunque muchos cuestionaban si era solo una frase, o era verdad, el periodista, que los ha seguido durante años, confirmó que el año pasado Piqué se arrepintió de dejarla y le pidió otra oportunidad.

“Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira que en abril pasado Shakira y Piqué terminaron, pero un mes más tarde, ya estando con Clarita, Gerard se arrepiente de haber dejado a Shakira”, dijo el periodista.

Según informó, Piqué le pidió a Shakira que lo intentaran de nuevo, y ella le dio la oportunidad, pero no funcionó.

“Gerard le pidió que lo intentaran de nuevo y regresó a casa, pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. Luego Clara y Piqué se mudaron juntos”, dijo el paparazzi.

Además, Jordi aseguró que aunque se dice que Clara y Piqué están peleados, están “más unidos que nunca”, pero se desconoce si esta frase de Shakira en su tema la habrá afectado.

Shakira y Piqué se vuelven a seguir en Instagram

Aunque la infidelidad de Piqué a Shakira es evidente, muchos aseguran que todo el drama que se dice es falso, y ahora los rumores han aumentado luego de un gesto de paz entre los famosos.

Y es que recientemente ambos comenzaron a seguirse en Instagram, demostrando que no están tan mal como aparentan, y desatando la furia de sus fans.

Esto aumenta los rumores de que solo están haciendo escándalo para ambos “facturar”, pues a pesar del tema de Shakira, y de las burlas de Piqué hacia ella, ahora se siguen de nuevo.