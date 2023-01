Brendan Fraser y la incomodidad que sufrió en George de la Selva que nunca podrá superar

A fines de la década de 1990, hubiera sido difícil imaginar a Brendan Fraser, el galán de George de la Selva y La momia meterse en un papel como el de Charlie en The Whale.

Tras una larga ausencia derivada de un terrible suceso y una serie de accidentes que le impideron regresar a los reflecotres, el actor está de vuelta y con más fuerza que nunca, basta con recordar que acaba de llevarse el premio Critics Choice Award a Mejor Actor por dicha interpretación.

“No hubiera sido capaz de interpretar a Charlie cuando era joven. La experiencia vivida para interpretar este papel fue personal para mí, dado que mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años desde los días en que era conocido por usar un taparrabos o correr por los desiertos. He cambiado, significativa y cómodamente” reveló durante el BFI London Film Festival.

Ahora Fraser está por todas partes y en una reciente aparición en The Drew Barrymore Show recordó sus momentos de gloria en cintas de comedia.

En un segmento, Drew le pregunta cuánto tiempo le tomó acostumbrarse a usar taparrabo todo el tiempo, a lo que él respondió con angustia: “Nunca lo hice para ser honesto. Es decir, estaba completamente desnudo”.

Posteriormente le pregunta que si sus abdominales eran pintadas a lo que este respondió que “sí”. Fraser dio a entender que estar “casi desnudo” no era la parte más incómoda sino el hecho de que todas las mañanas tenían que resaltar su abdomen con pintura.

“Me esparcieron pintura como si estuviese en un taller de carrocería todas las mañanas”. El actor se burló de sí mismo al recordar lo vergonzoso que era tener a un sujeto pintando su cuerpo y a otro observando sus diferentes ángulos para asegurarse de que su musculatura luciera convinvente.

Aunque “George” es uno de los personajes más queridos, Fraser llegó a contar que detrás de ese “cuerpo perfecto” había una dieta estricta que lo tenía “hambriento”.

“(Mi cuerpo) Estaba encerado. Hambriento de carbohidratos. Conducía a casa después del trabajo y me detenía para comprar algo de comer. Necesitaba algo de efectivo un día, fui al cajero automático y no podía recordar mi número de PIN porque mi cerebro estaba fallando. Golpeando la cosa. Yo no comí esa noche”, reveló en una conversación con Adam Sandler para el segmento “Actors on Actors” de Variety.

Tener ese cuerpo musculoso afectó su memoria por lo que le era difícil funcionar durante las grabaciones.

Fraser siempre luchó con varias complicaciones de salud detrás de escena, en gran parte, gracias a sus acrobacias de varias películas de acción en el pasado. Mientras que en pantalla siempre se veía entero, detrás de escenas se sometió a diversas cirugías a lo largo de los años.

Brendan Fraser era uno de los grandes de la taquilla a finales de los 90 y principios de los 2000. La película George de la selva recaudó 174 millones de dólares.