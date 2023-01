Tras polémica de Liam Hemsworth fans aseguran que su hermano es el mejor: “son polos opuestos”

Chris Hemsworth y su hermano Liam podrán ser los hermanos australianos más guapos de Hollywood sin embargo, son “polos completamente opuestos” o al menos eso opinan los fanáticos.

Ambos han estado dando mucho de qué hablar por diferentes situaciones por lo que inevitable el mundo hable de ellos.

Desde que Miley Cyrus lanzó Flowers, se ha convertido en el nuevo himno antipatanes junto al sencillo de Shakira, Bzrp Music Sessions Vol. 53.

Aunque la cantante no hace mención alguna de su ex Liam Hemsworth, la letra y el video de la canción están llenos de referencias en torno a la relación que tuvo con él.

En Flowers, Miley responde a la canción de Bruno Mars When I was your man, que supuestamete Liam le dedicó, con frases como “yo puedo comprarme flores” y “puedo amarme mejor que tú”.

Tras el lanzamiento de la canción surgieron varias teorías sobre que el actor le habría sido infiel a la cantante con 14 mujeres y que habría sido en la misma casa donde se grabó el videoclip.

Aunque no es del todo claro el tema de la infidelidad de Liam, es un hecho que poco después de romper por primera vez su compromiso con Miley, estuvo saliendo con varias mujeres, entre ellas Amanda Bynes y Eiza González.

Esto es lo que ha hecho que muchos retomen la relación que Chris Hemsworth tiene con su esposa Elsa Pataky.

Chris Hemsworth vs Liam Hemsworth

“Liam y Chris Hemsworth son tan diferentes que hasta cuesta creer que son hermanos”. “Lo diferentes q son liam y chris hemsworth es q uffff Chris te queremos mucho”. “Chris Hemsworth es tan poco problemático y luego... está Liam”. “todos los días me pregunto cómo Chris Hemsworth está relacionado con Liam”. “Chris Hemsworth es todo un caballero y Liam es la definición de patán total”, se lee en redes sociales.

A la par del escándalo de Liam, resurgió la noticia de que Chris Hemsworth tiene alta probabilidad de padecer Alzheimer a futuro.

Y es que su esposa Elsa Pataky apareció en un episodio especial de la serie Sin límites con Chris Hemsworth para darle una gran sorpresa.

#SoyUnViral | 🥹 Creo que empezó a llover



❤️ A finales del 2022 el actor #ChrisHemsworth anunció que tiene posibilidades de padecer alzhéimer, por lo que su esposa, la actriz #ElsaPataky se caracterizó como una mujer de 80 años para mostrarle como sería envejecer juntos. pic.twitter.com/qpb9QV5dRx — ABC Digital (@ABCDigital) January 15, 2023

El actor ha hablado del miedo que tiene a envejecer y olvidar a todos por lo que en el último episodio de la docuserie, usa un traje especial, diseñado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que le permite experimentar cómo se sentirá cuando esté cerca de los 90 años de edad.

Como parte del experimento, Elsa Pataky, apareció fingiendo tener 87 años para simular cómo será su relación cuando envejezcan en caso de que Hemsworth comience a olvidar.

Ver el gesto de amor de Elsa Pataky a Chris Hemsworth al transformarse en ella a los 80 años para que él la recuerde siempre es lo más bello y romántico del mundo💓. Ojalá Liam hubiera valorado y amado a Miley la mitad que Chris ama a Elsa 💫 pero bueno I can buy myself FLOWERS — Rare With Plastic Heart🥀 (@RaroyPlastico) January 16, 2023

La modelo española y el actor australiano llevan más de una década juntos y se han convertido en una de las parejas más ejemplares de la industria.

Ambos siempre son el apoyo del otro pero reconocen que el matrimonio no siempre es fácil. “No es nada fácil. Ninguna relación es siempre un lecho de rosas y todos los matrimonios se construyen poco a poco, a partir de buenos momentos, momentos maravillosos y también de los más difíciles”, dijo Elsa a Hello Magazine.