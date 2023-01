Tiembla Liam Hemsworth: los mensajes que Miley Cyrus le envió a su exesposo en su nueva canción

Miley Cyrus se ha abierto como nunca respecto a su relación con su ex esposo, Liam Hemsworth, en su nuevo sencillo Flowers. Este llega justo después del bombazo que soltó Shakira con Bzrp Music Sessions Vol. 53 con la que no dudó acabar con Gerard Piqué, Clara Chía y hasta su ex suegra.

En medio de una nueva revolución musical en la que las mujeres han dejado claro que no se dejan de nadie, Miley analiza su matrimonio fallido con Liam Hemsworth, eviando contundentes mensajes.

“Éramos buenos / Éramos oro / Una especie de sueño que no se puede vender”.

Se conocieron en mayo de 2009, durante las grabaciones de la película The Last Song y según la propia Miley relató, “la química fue instantánea”.

“Pensé que no quería el papel y que era el típico chico guapo y seguro, hablé con él vi que era la persona más genuinamente preciosa y dulce, la química fue instantánea desde que entró por la puerta y nos volvimos a ver, estábamos emocionados de trabajar y aprender juntos”, comentó en una entrevista.

Miley y Liam no estaban bien. se separaron en varias ocasiones debido a problemas de agenda de ambos, además de que la cantante comenzó con un problema de adicciones y pronto surgieron rumores de infidelidades por parte de ambos.

“Teníamos razón / Hasta que no la teníamos / Construimos una casa y la vimos arder”, reza una estrofa de la canción”

En 2018 se reencontraron tras varias rupturas y años separados. Miley Cyrus y Liam Hemsworth dieron mucho de qué hablar tras su inesperado casamiento.

Ante los fans, eran la pareja perfecta, estaban hechos el uno para el otro pero nadie sabía que la relación seguía llena de focos rojos y se vio cuando se separaron un año después.

En marzo de 2022, Cyrus habló sobre los desafíos de mantener un hogar y calificó el matrimonio con Hemsworth como un “maldito desastre”.

La frase “construimos una casa y la vimos arder” hace referencia a la mansión que compartieron en Malibú y que terminó hecha cenizas tras la oleada de incendios que afectó la zona.

“No quería dejarte / No quería mentir / Empecé a llorar pero luego recordé / Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo mismo durante horas / Decir cosas que no entiendes “

Cyrus continúa cantando que “no quería dejar” al actor pero pronto se dio cuenta de que es más feliz y está mejor sola ya que su felicidad no depende de nadie más.

“Puedo llevarme a bailar / Y puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor que tú”.

Miley además tomó fragmentos del coro de When I was your man de a Bruno Mars y los re-significó en Flowers. La canción de Bruno fue tocada en la boda de Miley y Liam y dice “debí traerte flores”, razón por la que Miley responde con un “yo puedo comparr flores para mí misma”.

Cuando Miley Cyrus dijo en Flowers: “Puedo sostener mi propia mano, puedo comprarme mis propias flores y puedo amarme mejor de lo que tú puedes”, lo entendí TODO. ❤️‍🩹



En el video clip de Flowers, se ve a Cyrus bailando por las calles de Hollywood luciendo glamorosa con un conjunto dorado y grandes lentes de sol negros mientras canta.

También asevera que “no tiene remordimientos” y “no se arrepiente”. Luego se la muestra haciendo ejercicio con su sostén de encaje y ropa interior, lo que significa que solo se ha vuelto más fuerte desde su ruptura.

El video termina con la ex estrella de Hannah Montana bailando alrededor de una sofisticada mansión vistiendo un traje de hombre sin camisa debajo, insinuando que ha construido un nuevo hogar sin Hemsworth.