Mientras a Babo lo celebran por su video explícito, a estas famosas les arruinaron la vida

En las últimas horas Babo, vocalista de Cartel de Santa, se volvió tendencia en redes sociales luego de lanzar el polémico video de su canción “Piensa en mí”. El cantante publicó además la versión “sin censura” en su cuenta de Only Fans donde se puede ver su miembro completamente al desnudo y con las famosas perlas que se injertó.

En le video explícito aparecen mujeres desnudas bailando a su alrededor y practicándole sexo oral, mientras este canta frases como “la pongo a gemir encima de mí”, “si se masturba, lo hace pensando en mí” y “la enmañé a mis perlas pa’ hacerla venir”.

Eduardo Dávalos de Luna “Babo” es uno de los exponentes del género rap más importantes en México y forma parte de la agrupación Cartel de Santa sin embargo ha estado envuelto en varias polémicas que van desde encarcelamiento por homicidio, acosar mujeres y ejercer violencia doméstica a ex parejas.

A pesar de que el video explícito fue publicado en Only Fans y sólo se puede acceder a través de una membresía, terminó filtrándose en redes sociales. Las opiniones se dividieron entre quienes celebraron al cantante -literalmente- por su miembro y quienes recordaron que está lejos de ser una persona admirable.

Pero mientras que Internet aplaude semejante muestra de mal gusto al pasar escenas explícitas y presentarse como un hombre “intocable”, a algunas famosas que han sido víctimas de filtraciones íntimas, las han señalado por “no respetarse”. ¿Por qué el video de Babo es visto con tanta normalidad y hasta celebrado?

Famosas han sido víctimas de señalamientos y ataques tras filtraciones íntimas

En abril de 2022 Ángela Aguilar fue víctima de una filtración en la que aparece muy “romántica” junto al compositor Gussy Lau, quien le lleva 15 años. El programa ‘Chisme no like’ dio a conocer que la pareja podría haber iniciado su relación cuando ella era menor de edad y sólo tenía 17 años.

Y mientras que este aseguró que Pepe Aguilar estaba de acuerdo con la relación, Ángela dijo sentirse violentada pues siempre ha cuidado mucho su imagen y ahora ha sido expuesta y juzgada.

Tras el video de Babo, la cantante volvió a ser víctima de filtraciones, cuando en redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes en las que supuestamente aparece topless.

Michelle Vieth

Ella fue una de las famosas que terminó envuelta en un escándalo luego de que en 2004 circulara un video sexual en Internet, justo cuando se encontraba en pleno divorcio de su exesposo, el actor Héctor Soberón. La actriz fue señalada por todos especialmente porque ella siempre fue una de las consentidas en las telenovelas infantiles y juveniles.

Durante una entrevista con Yordi Rosado en 2022, Michelle recordó aquel crudo momento de su vida y reveló que fue el propio Héctor Soberón quien se habría encargado de editar y difundir el video.

“En su momento para mí fue devastador en todo aspecto, es una violación a tu intimidad en el grado más alto. Pero viene la otra parte: no soy una niña, simplemente estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo (…)”

Bella Thorne

La actriz fue muy criticada tras haber dejado su imagen de chica Disney. Thorne comenzó a trabajar en producciones más adultas, a mostrar su cuerpo y a hablar libremente de su sexualidad. Pero mientras ella se mantuvo fuerte respecto a cómo quería mostrarse al mundo, se desmoronó luego de ser duramente criticada durante el programa “The View” por una serie de fotos desnuda que la llevaron a ser víctima de extorsiones.

Whoopi Goldberg, anfitriona del programa afirmó que la actriz debía saber que sus fotos pasarían a manos de algún hacker. “Una vez que tomas esa foto, entra en la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera. Y si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento, tu edad no importa, no puedes hacer eso”.

Thorne respondió: