Babo y otros famosos a quienes les filtraron sus vídeos íntimos sexuales

El integrante de del grupo Cártel de Santa, Eduardo Dávalos de Luna, o mejor conocido como Babo, se volvió tendencia en redes sociales luego de se filtrara uno de sus últimos vídeos colgado en la plataforma para adultos OnlyFans.

Se trata de una versión alterna del tema “Piensa en mí”, el cual contenía contenido explícito y fue colgado por el mismo rapero a través de su cuenta en la plataforma pero uno de los difundió el video y corrió como pólvora.

A pesar del escándalo que se ha generado ante las imágenes subidas de tono, no es el primer artista que ha quedado envuelto en esta situación.

Famosos que también sufrieron filtraciones íntimas

Luis Roberto Alves ‘Zague’

El comentarista deportivo vivió uno de sus mayores escándalos previo al Mundial de Rusia 2018, cuando se filtró un video mostrando su parte íntima frente a un espejo lo que causó su divorcio con Paola Rojas.

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa”, dijo hace un tiempo en un plática en el canal de YouTube Zabalive.

Gabriel Soto

Las polémicas al parecer llegaron a la vida del galán de telenovelas, y uno de sus peores momentos ha sido cuando se filtró un video íntimo en las redes sociales en el 2020 sin su consentimiento.

El actor aseguró que la situación lo afectó sentimentalmente al punto de sentirse avergonzado por mensajes que recibía de parte de los usuarios en las redes.

David Zepeda

Otro de los famosos que ha tenido que hacerle frente a la exposición de su intimidad ha sido Zepeda cuando en 2015 quedó expuesto un audiovisual íntimo en las redes sociales.

El vergonzoso momento se dio días antes de que se estrenara la novela “Hasta el fin del mundo”, de la cual era protagonista.

Juan de Dios Pantoja

El influencer también vivió una experiencia incómoda al quedar expuesta su intimidad con unos vídeos que desataron una ola de memes.

“El más perjudicado fui yo, abusaron de mi confianza”, mencionó en aquel entonces.