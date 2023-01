Piqué es un “patán”: quiso dejar mal a Shakira, pero solo humilló a Clara Chía con estas acciones

La “guerra” entre Shakira y Piqué no para y es que desde que la cantante sacó el tema junto a Bizarrap que está dedicado a su ex y a su nueva novia, los ataques no han parado.

La barranquillera le dedicó frases contundentes a Piqué como “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Ante esto, el futbolista no se quedó callado, y trató de dejar a la colombiana en ridículo, pero lo que hizo fue dejar mal a su propia novia.

Piqué es un “patán” y estas acciones lo evidencian: trató de dejar en mal a Shakira y perjudicó a su novia

El pasado viernes, en una transmisión en Twitch mostró un reloj Casio asegurando que la marca patrocinaría la Kings League, su nuevo proyecto.

Además, aseguró que ese sí es “para toda la vida”, tratando de dejar en mal a Shakira, cuando en realidad dejaba en mal a Clara Chía, aceptando que cambió algo de categoría, por algo que “vale menos”, como fue la intención de Shakira.

Además, este domingo el español llegó al evento de la Kings League en un Twingo, tratando de dejar a Shakira en ridículo una vez más.

Pero, así, lo que hizo fue ridiculizar a Clara, pues, así como lo hizo con Casio, le dio toda la razón a Shakira con este gesto, y aceptó que dejó a una gran mujer.

“Pero este hombre es tonto, haciendo todo esto dejó en mal a su propia novia”, “ay pobre Piqué, tratando de ridiculizar a Shaki, y lo que hizo fue ridiculizar a Clara”, “ese es el gran hombre que tienes a tu lado Clara, que te deja en mal y ni te defiende”, “es que ni siquiera la defendió, lo que hizo fue reírse y hacer que caiga más bajo”, fueron algunas de las reacciones en redes.