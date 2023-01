Tras tema de Shakira, Piqué reapareció en público sin Clara y le dicen “cínico” por lo que hizo

Shakira ha causado revuelo con su más reciente tema junto a Bizarrap, que está dedicado a Piqué y a su novia, Clara Chía Martí, con quien le fue infiel.

La colombiana “le dio con todo” a su ex y se vengó de la manera más original, diciéndole sus verdaderas en una canción que ha resultado todo un éxito.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú”, “yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, son algunas de las tajantes frases que Shakira le dice a Piqué en su nuevo tema.

Ante esto, muchos dicen que Piqué se escondió, pero en realidad el futbolista siguió con su vida y a solo horas de haber salido el tema, se dejó ver en público.

Piqué reaparece tras tema de Shakira y se muestra muy feliz y sonriente

Piqué reapareció este jueves en un evento deportivo y se mostró muy feliz, tranquilo, y sonriente, sin su novia, Clara Chía Martí.

“Increíble carrera @3gerardpique Bienvenido al club de retiro 😉”, fue el mensaje de la persona que publicó la foto donde aparece el futbolista en jeans, suéter tejido, gorra, y tenis junto a otros tres hombres.

Esto hizo que el español recibiera muchas críticas y hasta lo llamaron “cínico” por mostrarse tan tranquilo, y no evidenciar un poco de vergüenza por lo que ha hecho.

“Que cínico es este hombre, mostrarse tan tranquilo después de todo lo que le dijeron, se nota que no tiene corazón”, “si Piqué ríe que ya vas a llorar y a pagar todo lo que has hecho”, “este tipo es el colmo del descaro, tan feliz y campante”, y “que joyita, haznos creer que no te ha dolido ni un poco lo que te hizo Shakira jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

Además, tras el estreno del tema de Shakira, Piqué publicó un mensaje en sus redes en el que decía “la vida puede ser maravillosa”, con una cara de payaso al final.

Aunque parece mostrar que no le ha afectado en nada el tema de Shakira y que está muy bien, muchos aseguran que no debe estar tan bien como aparenta, pero no lo quiere demostrar.