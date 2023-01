El gesto de la madre de Piqué con Clara Chía en público que muestra que no la quiere como a Shakira

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí va muy en serio, a diferencia de todos los rumores de una separación, y es que la joven ya convive con sus suegros.

La joven de 23 años fue captada con Piqué y sus papás Montserrat Bernabeu y Joan Piqué en este inicio de año, y es la primera vez que a los padres del futbolista se les ve con la nueva novia.

Muchos los han tildado de “traidores”, pero la verdad es que en las fotos se ve que Montserrat no se lleva tan bien con Clara, aunque la joven hace el intento.

Madre de Piqué prueba que nunca querrá a Clara Chía como quería a Shakira

Piqué y Clara Chía se fueron a pasar unos días en la misma casa que Shakira compró en el 2016 en los Pirineos y que ambos construyeron.

Justo allí, la nueva pareja fue captada dando un paseo con los padres de Piqué, y aunque Clara abrazaba a Montserrat y le sonreía, tratando de llevarse bien con ella, la madre del español no le respondía de la misma forma.

La madre de Piqué tuvo un gesto con Clara en toda la caminata o paseo que evidenciaba que no la quería, se mostró muy seria y distante con la joven.

Esto, a diferencia de cómo se mostraba con Shakira, pues las fotos evidencian que siempre estaban sonriendo, y su relación se veía más de amigas, algo que con Clara no se ve.

Ellas ... Montserrat Bernabeu y Clara Chia, suegra y nuera, ¡más unidas que nunca! 😍♥😍♥🐕‍🦺 pic.twitter.com/4S0rfxbRtx — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Geri ♥ ClaGer♥ (@ClaGerFans) January 4, 2023

Parece que Montserrat estaba allí “obligada”, y el padre de Piqué ni la miraba, pues iba hablando con su hijo, y ni le interesaba que su nueva nuera caminara a su lado.

Shakira y su suegra Montserrat Bernabéu juegan con el pequeño Milan antes del juego entre el FC Barcelona y SevillaFC pic.twitter.com/MBWp9V41LG — ShowLaSuperRadio.com (@showsuperradio) September 25, 2013

“Aunque se esfuerce por ganarse el cariño la mamá de Piqué no la va a querer como a Shakira”, “la mamá de él se ve súper obligada ahí, se nota que no la quiere”, “pobre Clarita tratando de ganarse a la suegra, pero no va bien”, y “se ve que la suegrita no la pasa jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes ante las imágenes.